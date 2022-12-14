https://sputnik-georgia.ru/20221214/prazdnichnye-vykhodnye-dni-v-gruzii-i-sosednikh-stranakh-na-novyy-2023-god-273050770.html

Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый 2023 год

Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый 2023 год

Приближается Новый 2023-й год – долгожданный и самый любимый праздник детей и взрослых 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T15:45+0400

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справки

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До наступления новогодних каникул осталось чуть больше двух недель, следовательно, многих интересует, сколько праздничных выходных в Грузии и в соседних странах выпадает на Новый 2023 год, чтобы заранее спланировать свой отдых. Сколько праздничных выходных дней ожидает жителей Грузии и соседних стран на Новый 2023 год, читайте в материале Sputnik Грузия. Выходные на Новый год Новогодние праздники в Грузии, в отличии от некоторых соседних стран, весьма малочисленны. Обычно, жители страны по грузинскому законодательству на Новый год и Рождество отдыхают всего три дня – 1-2 января, и на Рождество Христово – 7 января. В соседней Армении на новогодние праздники жители страны отдыхают четыре дня – с 31 декабря по 2 января включительно и 6 января – в Рождество Христово. В Азербайджане предстоящие новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 4 января 2023 года включительно. В связи с тем, что праздничные дни (31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира и 1 января – Новый год) выпадают на субботу-воскресенье, выходные, по Трудовому кодексу соседней страны, перенесены на следующие будни – 3 и 4 января. Жителей соседней России ожидают самые продолжительные праздничные выходные – по случаю Нового года и Рождества россияне отдыхают с 31 декабря по 8 января включительно. Самые короткие праздничные выходные ждут граждан Турции – жители соседней страны в Новый год отдыхают только 1 января. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки