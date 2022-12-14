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Проблемами бездомных животных в Тбилиси займется Георгий Кобиашвили
Проблемами бездомных животных в Тбилиси займется Георгий Кобиашвили
Это важнейшее ведомство, от управления которого зависит судьба наших бездомных животных, отметил Каладзе 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T13:03+0400
2022-12-14T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Агентство мэрии Тбилиси по мониторингу за животными возглавит Георгий Кобиашвили, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.Данное место в течение определенного времени было вакантным. По словам Каладзе, Кобиашвили является магистром политических и социальных наук, а также специалистом в сфере международных отношений.Как отметил Каладзе, Кобиашвили любит животных и уже много лет заинтересован в решении проблем в данной сфере.В 2016-2028 годах он работал в департаменте ветеринарии Национального агентства продовольствия. В 2018-2022 годах занимал должность менеджера по связям с международными организациями в Агентстве мониторинга за животными и имеет довольно хороший опыт, отметил Каладзе и пожелал Кобиашвили успехов на новой должности."Я уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все вызовы, которые у нас есть в этом направлении", – подчеркну Каладзе.У всех заинтересованных лиц – будь то неправительственная организация или рядовые граждане – будет возможность подключаться к процессу осуществления законодательных изменений в этой области, заключил Каладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, животные
Проблемами бездомных животных в Тбилиси займется Георгий Кобиашвили
13:03 14.12.2022 (обновлено: 14:01 14.12.2022)
Это важнейшее ведомство, от управления которого зависит судьба наших бездомных животных, отметил Каладзе
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Агентство мэрии Тбилиси по мониторингу за животными возглавит Георгий Кобиашвили, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
Данное место в течение определенного времени было вакантным. По словам Каладзе, Кобиашвили является магистром политических и социальных наук, а также специалистом в сфере международных отношений.
"Это важнейшее ведомство, от управления которого зависит судьба наших бездомных животных. Много благоприятных изменений запланировано в этом направлении, целый ряд законодательных изменений. Мэрия столицы готова выделить средства, чтобы привести в порядок это направление", – заявил Каладзе.
Как отметил Каладзе, Кобиашвили любит животных и уже много лет заинтересован в решении проблем в данной сфере.
В 2016-2028 годах он работал в департаменте ветеринарии Национального агентства продовольствия. В 2018-2022 годах занимал должность менеджера по связям с международными организациями в Агентстве мониторинга за животными и имеет довольно хороший опыт, отметил Каладзе и пожелал Кобиашвили успехов на новой должности.
"Я уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все вызовы, которые у нас есть в этом направлении", – подчеркну Каладзе.
У всех заинтересованных лиц – будь то неправительственная организация или рядовые граждане – будет возможность подключаться к процессу осуществления законодательных изменений в этой области, заключил Каладзе.