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Проблемами бездомных животных в Тбилиси займется Георгий Кобиашвили

Проблемами бездомных животных в Тбилиси займется Георгий Кобиашвили

Это важнейшее ведомство, от управления которого зависит судьба наших бездомных животных, отметил Каладзе 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Агентство мэрии Тбилиси по мониторингу за животными возглавит Георгий Кобиашвили, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.Данное место в течение определенного времени было вакантным. По словам Каладзе, Кобиашвили является магистром политических и социальных наук, а также специалистом в сфере международных отношений.Как отметил Каладзе, Кобиашвили любит животных и уже много лет заинтересован в решении проблем в данной сфере.В 2016-2028 годах он работал в департаменте ветеринарии Национального агентства продовольствия. В 2018-2022 годах занимал должность менеджера по связям с международными организациями в Агентстве мониторинга за животными и имеет довольно хороший опыт, отметил Каладзе и пожелал Кобиашвили успехов на новой должности."Я уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все вызовы, которые у нас есть в этом направлении", – подчеркну Каладзе.У всех заинтересованных лиц – будь то неправительственная организация или рядовые граждане – будет возможность подключаться к процессу осуществления законодательных изменений в этой области, заключил Каладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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