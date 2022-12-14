https://sputnik-georgia.ru/20221214/srok-dlya-vosstanovleniya-grazhdanstva-gruzii-prodlevaetsya-273071613.html

Срок для восстановления гражданства Грузии продлевается

Срок для восстановления гражданства Грузии продлевается

Речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой... 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении поддержал поправки в закон "О гражданстве", согласно которым срок для восстановления гражданства Грузии будет продлен. За проект проголосовали 85 депутатов. Речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны. До 31 декабря 2024 года будет продлен срок действия тех статей закона, которые касаются условий установления гражданства Грузии для тех, кто родился до 1993 года, и особого порядка предоставления им гражданства Грузии. По данным депутатов, в 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217. Временным правом на сохранение гражданства Грузии в 2018 году воспользовались 3 120 человек, в 2019 году – 7 234, в 2020 году – 3 186. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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