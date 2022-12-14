https://sputnik-georgia.ru/20221214/srok-dlya-vosstanovleniya-grazhdanstva-gruzii-prodlevaetsya-273071613.html
Срок для восстановления гражданства Грузии продлевается
Срок для восстановления гражданства Грузии продлевается
Речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой... 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T23:04+0400
2022-12-14T23:04+0400
2022-12-14T23:08+0400
грузия
новости
тбилиси
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23479/64/234796423_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_91e3de87efa1b10b0626888d1bc299f9.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении поддержал поправки в закон "О гражданстве", согласно которым срок для восстановления гражданства Грузии будет продлен. За проект проголосовали 85 депутатов. Речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны. До 31 декабря 2024 года будет продлен срок действия тех статей закона, которые касаются условий установления гражданства Грузии для тех, кто родился до 1993 года, и особого порядка предоставления им гражданства Грузии. По данным депутатов, в 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217. Временным правом на сохранение гражданства Грузии в 2018 году воспользовались 3 120 человек, в 2019 году – 7 234, в 2020 году – 3 186. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23479/64/234796423_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_6d01b6d979cbedf8752c0a39eb8952b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, общество
грузия, новости, тбилиси, общество
Срок для восстановления гражданства Грузии продлевается
23:04 14.12.2022 (обновлено: 23:08 14.12.2022)
Речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении поддержал поправки в закон "О гражданстве", согласно которым срок для восстановления гражданства Грузии будет продлен. За проект проголосовали 85 депутатов.
Согласно поправкам, закон, принятый в 2018 году, будет действовать до 31 декабря 2024 года, а не до 31 декабря 2022 года, как это прописано в действующей версии закона.
Речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны.
До 31 декабря 2024 года будет продлен срок действия тех статей закона, которые касаются условий установления гражданства Грузии для тех, кто родился до 1993 года, и особого порядка предоставления им гражданства Грузии.
По данным депутатов, в 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217. Временным правом на сохранение гражданства Грузии в 2018 году воспользовались 3 120 человек, в 2019 году – 7 234, в 2020 году – 3 186.