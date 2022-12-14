https://sputnik-georgia.ru/20221214/storonniki-saakashvili-ustroili-potasovku-u-suda---video-273064353.html

Сторонники Саакашвили устроили потасовку у суда - видео

Сторонники Саакашвили устроили потасовку у суда - видео

У здания Тбилисского суда в среду собрались сторонники Михаила Саакашвили. Они требовали освободить экс-президента. Позже у здания суда произошла потасовка. 14.12.2022, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

развал енд и дефрагментация оппозиции

видео-новости из грузии

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Назначенное на 14 декабря заседание по пересмотру отбывания экс-президентом наказания по состоянию здоровья было отложено до 22 декабря. Судья принял это решение после того, как Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила, что "на данном этапе лишена возможности обеспечить дистанционное включение".Юрист Пенитенциарной службы Грузии покинул территорию под крики толпы.С 12 мая осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Ранее Саакашвили дважды объявлял голодовку. Первый раз – в день задержания, 1 октября 2021 года. Тогда голодовка продлилась 50 дней, что подорвало здоровье экс-президента. Теперь Саакашвили заявил, что собирается голодать в третий раз.

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видео, мультимедиа, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, развал енд и дефрагментация оппозиции, видео-новости из грузии, видео