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В Тбилиси пройдет новогодний книжный фестиваль
В Тбилиси пройдет новогодний книжный фестиваль
На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T13:39+0400
2022-12-14T13:39+0400
2022-12-14T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль пройдет 16-18 декабря в тбилисском выставочном центре "Экспо-Джорджия", сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Мероприятие пройдет в четвертом и пятом павильонах выставочного центра. Организаторами фестиваля являются Объединение мультифункциональных библиотек мэрии Тбилиси и Ассоциация издателей и распространителей книг.Фестиваль объединяет два мероприятия – это новогодний фестиваль книги, основателем которого является Ассоциация издателей и распространителей книг, а также детский книжный фестиваль, основанный в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги".На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых. В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издатели и организации. Гостям фестиваля предложат скидки, особенно на детскую литературу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, каха каладзе, тбилиси, юнеско
новости, грузия, культура, каха каладзе, тбилиси, юнеско
В Тбилиси пройдет новогодний книжный фестиваль
13:39 14.12.2022 (обновлено: 14:35 14.12.2022)
На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль пройдет 16-18 декабря в тбилисском выставочном центре "Экспо-Джорджия", сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Мероприятие пройдет в четвертом и пятом павильонах выставочного центра. Организаторами фестиваля являются Объединение мультифункциональных библиотек мэрии Тбилиси и Ассоциация издателей и распространителей книг.
Фестиваль объединяет два мероприятия – это новогодний фестиваль книги, основателем которого является Ассоциация издателей и распространителей книг, а также детский книжный фестиваль, основанный в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги".
На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых. В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издатели и организации. Гостям фестиваля предложат скидки, особенно на детскую литературу.