https://sputnik-georgia.ru/20221214/v-tbilisi-proydet-novogodniy-knizhnyy-festival-273049603.html

В Тбилиси пройдет новогодний книжный фестиваль

В Тбилиси пройдет новогодний книжный фестиваль

На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль пройдет 16-18 декабря в тбилисском выставочном центре "Экспо-Джорджия", сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Мероприятие пройдет в четвертом и пятом павильонах выставочного центра. Организаторами фестиваля являются Объединение мультифункциональных библиотек мэрии Тбилиси и Ассоциация издателей и распространителей книг.Фестиваль объединяет два мероприятия – это новогодний фестиваль книги, основателем которого является Ассоциация издателей и распространителей книг, а также детский книжный фестиваль, основанный в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги".На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых. В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издатели и организации. Гостям фестиваля предложат скидки, особенно на детскую литературу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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