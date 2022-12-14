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В Тбилиси вновь напали на филиал "Банка Грузии"
В Тбилиси вновь напали на филиал "Банка Грузии"
Грабитель забрал деньги и скрылся с места происшествия 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T19:38+0400
2022-12-14T19:38+0400
2022-12-14T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Отделение "Банка Грузии" ограблено на улице Пекина в Тбилиси, сообщает "Рустави 2".По имеющейся информации, в банк вошел человек в маске, предположительно, вооруженный, и потребовал определенную сумму денег. Грабитель забрал деньги и скрылся с места происшествия. Во время инцидента грабитель не брал заложников, пострадавших нет.В настоящее время у банка мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. Проводятся следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"банк грузии", тбилиси, грузия, происшествия, новости
"банк грузии", тбилиси, грузия, происшествия, новости
В Тбилиси вновь напали на филиал "Банка Грузии"
19:38 14.12.2022 (обновлено: 19:43 14.12.2022)
Грабитель забрал деньги и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik.
Отделение "Банка Грузии" ограблено на улице Пекина в Тбилиси, сообщает "Рустави 2
".
По имеющейся информации, в банк вошел человек в маске, предположительно, вооруженный, и потребовал определенную сумму денег.
Грабитель забрал деньги и скрылся с места происшествия. Во время инцидента грабитель не брал заложников, пострадавших нет.
В настоящее время у банка мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. Проводятся следственные действия.