https://sputnik-georgia.ru/20221214/v-tbilisi-vnov-napali-na-filial-bank-gruzii--273066416.html

В Тбилиси вновь напали на филиал "Банка Грузии"

В Тбилиси вновь напали на филиал "Банка Грузии"

Грабитель забрал деньги и скрылся с места происшествия 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T19:38+0400

2022-12-14T19:38+0400

2022-12-14T19:43+0400

"банк грузии"

тбилиси

грузия

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1b/250182485_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_c3d39143222379a36162331a4f9d381c.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Отделение "Банка Грузии" ограблено на улице Пекина в Тбилиси, сообщает "Рустави 2".По имеющейся информации, в банк вошел человек в маске, предположительно, вооруженный, и потребовал определенную сумму денег. Грабитель забрал деньги и скрылся с места происшествия. Во время инцидента грабитель не брал заложников, пострадавших нет.В настоящее время у банка мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. Проводятся следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

"банк грузии", тбилиси, грузия, происшествия, новости