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Высокогорную Аджарию продолжают облагораживать для туристов
Высокогорную Аджарию продолжают облагораживать для туристов
Порой, чтобы добраться до красот этого региона, посетителям приходилось проходить довольно сложный и опасный путь 14.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Агентство развития туристических продуктов Аджарии продолжает проводить туристические тропинки в высокогорных районах региона, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов. На этот раз агентство облагородило 400-метровую тропинку, ведущую к водопаду Дандало в Кеда. Здесь появились деревянные лестницы, адаптированные с окружающей средой перила. Ранее для того, чтобы добраться до одного из самых красивых водопадов Аджарии – Дандало, посетителям приходилось проходить довольно сложный и опасный путь. В Агентстве уверяют, что новая тропинка намного облегчит путь путешественников. В этом году Агентство установило около ста информационных знаков у домов семейного типа и турмаршрутов в высокогорной Аджарии. Среди них - пешеходная тропинка Горджоми, велотропинка Квариати, велотропинка, соединяющая Кеда-Шуахеви и др. Помимо этого, Агентство строит туристическую тропинку, ведущую к крепости Хихани, и туристическую инфраструктуру на охраняемых территориях Кобулети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, кобулети, кеда, аджария
туризм, грузия, новости, кобулети, кеда, аджария

Высокогорную Аджарию продолжают облагораживать для туристов

21:01 14.12.2022
© Ajara Tourism DepartmentВ высокогорной Аджарии продолжают проводить туристические тропинки
В высокогорной Аджарии продолжают проводить туристические тропинки - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2022
© Ajara Tourism Department
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Порой, чтобы добраться до красот этого региона, посетителям приходилось проходить довольно сложный и опасный путь
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Агентство развития туристических продуктов Аджарии продолжает проводить туристические тропинки в высокогорных районах региона, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов.
На этот раз агентство облагородило 400-метровую тропинку, ведущую к водопаду Дандало в Кеда. Здесь появились деревянные лестницы, адаптированные с окружающей средой перила. Ранее для того, чтобы добраться до одного из самых красивых водопадов Аджарии – Дандало, посетителям приходилось проходить довольно сложный и опасный путь.
В Агентстве уверяют, что новая тропинка намного облегчит путь путешественников.
В этом году Агентство установило около ста информационных знаков у домов семейного типа и турмаршрутов в высокогорной Аджарии. Среди них - пешеходная тропинка Горджоми, велотропинка Квариати, велотропинка, соединяющая Кеда-Шуахеви и др.
Помимо этого, Агентство строит туристическую тропинку, ведущую к крепости Хихани, и туристическую инфраструктуру на охраняемых территориях Кобулети.
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