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Высокогорную Аджарию продолжают облагораживать для туристов

Высокогорную Аджарию продолжают облагораживать для туристов

Порой, чтобы добраться до красот этого региона, посетителям приходилось проходить довольно сложный и опасный путь 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Агентство развития туристических продуктов Аджарии продолжает проводить туристические тропинки в высокогорных районах региона, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов. На этот раз агентство облагородило 400-метровую тропинку, ведущую к водопаду Дандало в Кеда. Здесь появились деревянные лестницы, адаптированные с окружающей средой перила. Ранее для того, чтобы добраться до одного из самых красивых водопадов Аджарии – Дандало, посетителям приходилось проходить довольно сложный и опасный путь. В Агентстве уверяют, что новая тропинка намного облегчит путь путешественников. В этом году Агентство установило около ста информационных знаков у домов семейного типа и турмаршрутов в высокогорной Аджарии. Среди них - пешеходная тропинка Горджоми, велотропинка Квариати, велотропинка, соединяющая Кеда-Шуахеви и др. Помимо этого, Агентство строит туристическую тропинку, ведущую к крепости Хихани, и туристическую инфраструктуру на охраняемых территориях Кобулети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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