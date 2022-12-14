https://sputnik-georgia.ru/20221214/ya-ne-tolko-sportsmen-no-tvorcheskiy-chelovek-kvitatiani-o-vyzove-tvorchestve-i-lichnom-272989347.html

"Я не только спортсмен, но творческий человек": Квитатиани о "Вызове", творчестве и личном

"Я не только спортсмен, но творческий человек": Квитатиани о "Вызове", творчестве и личном

Героем интервью Sputnik Грузия стал Торнике Квитатиани – талантливый музыкант, спортсмен и, как выяснилось, человек, который не боится встретиться со своими... 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T16:14+0400

2022-12-14T16:14+0400

2022-12-14T16:14+0400

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После нашего последнего интервью с Квитатиани прошло целых шесть лет. Произошло много нового и интересного – проект "Вызов", съемки в фильмах, концерты, новые знакомства. Что самое интересное, наш талантливый грузин приоткрыл занавесу личной жизни, эксклюзивно поделившись с читателями Sputnik Грузия мыслями об одной единственной.– Торнике, с нашего последнего интервью прошло около 6 лет. Тогда вы участвовали в проекте "Голос". Музыка и спорт были у вас в приоритете. Сейчас у вас появились роли в кино и участие в проекте "Вызов". Расскажите, что изменилось в вашей жизни за этот период?– Приветствую международный портал Sputnik и его читателей! Даже не верится, что прошло уже 6 лет! Конечно, всего не вспомнишь, но произошло много ярких событий: съемки в сериале и фильме, сейчас вы все можете наблюдать мое участие в шоу "Вызов" на телеканале ТНТ. Было много разных концертов, песен, корпоративов. Я развиваюсь во всех сферах, поэтому могу назвать себя не только спортсменом, но и творческим человеком. Есть цель идти добросовестным путем вперед, и я все для этого делаю. Медленно, порой тернисто, но только вперед!– Поговорим немного о "Вызове". В одном интервью вы сказали, что боитесь того, что не зависит от вас (например, высота, скорость). Тогда почему вы решили принять участие в проекте "Вызов"?– Как я уже говорил, нужно развиваться, идти вперед, популяризировать свое имя. И когда пришло такое предложение от телеканала ТНТ и шоу "Вызов", отказаться было невозможно. До съемок были некоторые даты заняты, но я подкорректировал их так, чтобы попасть в Карелию, где мы жили целый месяц с двенадцатью умниками – звезды науки и шоу-бизнеса. Я рад, что позвали именно меня, ведь в нашей стране огромная конкуренция. Мне были не важны скорость или высота. Мне бросили вызов, и я его достойно принял!– Что было самым трудным? Как вам далось испытание "Небесные бродяги"?– Для читателей поясню: "Небесные бродяги" – это 8 тур "Вызова", который мне, к счастью, удалось пройти. Нас закрепили метров 30-40 над водой с закрытыми глазами. Было действительно страшно! Честно говоря, я очень боюсь экстрима. Невероятно рад, что смог справиться с такими испытаниями. Например, я не готов пойти на то, чтобы прыгнуть со своими друзьями с парашютом ради адреналина, а ради ТНТ и шоу "Вызов" я готов преодолеть все страхи, которые у меня есть.– Расскажите, с кем вам удалось сдружиться во время проекта?– Когда мы приехали в Карелию, у нас было только два варианта: либо дружить друг с другом, либо с волками и медведями (смеется) Я очень дружелюбный человек, и со всеми ребятами, которые были в проекте, мы прекрасно общались. Вечерами собирались у костра и играли в интеллектуальные игры, пели под гитару, шутили. Каждый раз людей становилось все меньше, в финал вышли всего 6 участников. Вначале нас было 24 человека. А если говорить об общении после проекта, то больше всего мы поддерживаем связь с Екатериной Адушкиной, Евгенией Медведевой, Кариной Нигай. Каждый раз, когда вижу любого из участников на своем жизненном пути, то обязательно обниму, спрошу, как дела, и вспомню, как чудесно мы провели время в Карелии.– Вы были на дне рождения Евгении Медведевой и даже спели там свою новую песню "Молода". Расскажите о вашей дружбе подробнее.– Да, это так. И Катя Адушкина, и Женя Медведева приглашали меня после проекта к себе на праздник, где я исполнил новую песню "Молода". Было очень приятно разделить с девчонками такие важные моменты. Эту песню я исполнил не для того, чтобы прорекламировать новый трек, а для того, чтобы понастальгировать. Когда мы были в Карелии, я всем показал свою песню, которую недавно сочинил. Потом стал замечать, что вся команда знает припев наизусть! А девчонки поддержали больше всего, сказав, что это точно хит! Я решил, что песню нужно выпускать в декабре, к финалу шоу "Вызов". Так что с большой радостью презентую для вас трек "Молода" 16 декабря!– Был ли кто-то, кто стал для вас "открытием" проекта, кто очень удивил?– Я уже говорил несколько раз, что меня удивил Егор Шип. По его социальным сетям может сложиться впечатление, что этот человек абсолютно недисциплинированный, Шалтай-Болтай, как говорится (смеется). У него очень здравые мысли в голове, и когда пройдет этот ребяческий возраст, вы вспомните мои слова. Он понравится очень многим. Самое главное, что в этом парне нет гнили, извините за столь яркую формулировку. Конечно, мы нечасто пересекаемся на мероприятиях, но иногда можем ответить друг другу на сторис и посмеяться.– В прошлых годах вы снимались в фильмах "На Париж" и "Добро пожаловать в семью". Какой актерский опыт вы получили, насколько довольны собой? Есть ли сейчас предложения для съемок в новых проектах?– Да, действительно я снимался в двух фильмах и в одном серале. Могу посоветовать вам фильм "Добро пожаловать в семью" режиссера Владимира Зенкевича. Это криминальная комедия о том, как влюбленным парам родители запрещают любить друг друга. Белорусская версия Ромео и Джульетты. Съемки проходили в Минске 2,5 месяца. Картина мне очень нравится! Я рад быть начинающим актером. Следующий проект – "Повар из Неаполя". Я надеюсь, что в этой сфере меня ждет хотя бы маленький успех!– В музыкальном плане также есть новшества, у вас выходит песня "Молода". Расскажите подробнее о ее создании, ведь музыка и текст принадлежат вам?– Трек "Молода" – это вторая авторская работа. Другие треки достались мне либо даром, либо я их приобрел. Песня писалась месяц. Я что-то корректировал, что-то изменял, но сразу почувствовал, что этот продукт лучше многих, что есть у меня в репертуаре. После шоу "Вызов" я поверил в этот трек еще больше. Посмотрим, но надеюсь, что "Молода" вырастет во что-то масштабное!– Где планируете выступать? Намечаются ли гастроли?– Недавно прошел концерт в Москве, впереди новогодние корпоративы! Я всегда готов выступать на добрых мероприятиях. Счастлив дарить людям тепло и хорошую музыку, а она у меня исключительно такая.– Какую часть занимает спорт в вашей жизни сейчас?– Если можно фитнес назвать спортом, то я уделяю этому большое количество времени. А если нет, то занимаюсь фитнесом для поддержания своих физических данных, кондиций и фигуры. Мое тело склонно к полноте. А мне нравится, когда я в форме, выгляжу статно и помещаюсь в свою одежду (улыбается).– Можете приоткрыть тайну и рассказать, как обстоят дела на личном фронте? Планируете ли вы в ближайшее время обзаводиться семьей?– Никогда не любил комментировать эту тему, но с читателями Sputnik поделюсь! Никогда не рассказывал про свои отношения и личную жизнь, потому что считаю, что пока не будет кольца на пальце, то это только мое дело и делиться с аудиторией незачем. Но скажу так, что мне уже 30 лет, пока той самой молодой да красивой рядом нет. Я с огромным любопытством жду знакомства с той, которая будет рядом до конца дней. Я присматриваюсь! Иными словами, я в активном поиске спутницы. Но мне кажется, что не нужно искать, ведь твое тебя и так найдет.От себя хочу поздравить всех читателей Sputnik с наступающим Новым годом! Пожелать здоровья, счастья, осуществления ваших целей и добра. Пусть все будет так, как вы хотите! Надеюсь, ваши цели только благие! Удачи, успехов! Ваш Торнике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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