https://sputnik-georgia.ru/20221215/belyaev-o-peresmotre-antirossiyskikh-sanktsiy-i-unichtozhenii-evropeyskoy-ekonomiki-rukami-ssha-273084100.html
Беляев о пересмотре антироссийских санкций и уничтожении европейской экономики руками США
Беляев о пересмотре антироссийских санкций и уничтожении европейской экономики руками США
Экономист Михаил Беляев в интервью "Sputnik на русском" рассказал о пересмотре Евросоюзом антироссийских санкций 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T15:00+0400
2022-12-15T15:00+0400
2022-12-15T15:00+0400
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По словам эксперта, большинство из ограничений никак не навредили России, но зато чувствительно ударили по экономике западных стран. В Европе понимают, что санкции в таком виде - прямой путь к уничтожению собственной экономики. С другой стороны, санкции - не единственная проблема Европы. Ведь единственный, кто воспользовался кризисом и продолжает наживаться на европейских проблемах - США. Вашингтон делает все для того, чтобы европейская экономика, промышленность и наука перестали существовать.
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мультимедиа, видео, россия, сша, видео
мультимедиа, видео, россия, сша, видео
Беляев о пересмотре антироссийских санкций и уничтожении европейской экономики руками США
Экономист Михаил Беляев в интервью "Sputnik на русском" рассказал о пересмотре Евросоюзом антироссийских санкций
По словам эксперта, большинство из ограничений никак не навредили России, но зато чувствительно ударили по экономике западных стран.
В Европе понимают, что санкции в таком виде - прямой путь к уничтожению собственной экономики. С другой стороны, санкции - не единственная проблема Европы. Ведь единственный, кто воспользовался кризисом и продолжает наживаться на европейских проблемах - США. Вашингтон делает все для того, чтобы европейская экономика, промышленность и наука перестали существовать.