https://sputnik-georgia.ru/20221215/belyaev-o-peresmotre-antirossiyskikh-sanktsiy-i-unichtozhenii-evropeyskoy-ekonomiki-rukami-ssha-273084100.html

Беляев о пересмотре антироссийских санкций и уничтожении европейской экономики руками США

Беляев о пересмотре антироссийских санкций и уничтожении европейской экономики руками США

Экономист Михаил Беляев в интервью "Sputnik на русском" рассказал о пересмотре Евросоюзом антироссийских санкций 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T15:00+0400

2022-12-15T15:00+0400

2022-12-15T15:00+0400

мультимедиа

видео

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0f/273083941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bddc9d5cc657a49daa04b6770be7f8c3.jpg

По словам эксперта, большинство из ограничений никак не навредили России, но зато чувствительно ударили по экономике западных стран. В Европе понимают, что санкции в таком виде - прямой путь к уничтожению собственной экономики. С другой стороны, санкции - не единственная проблема Европы. Ведь единственный, кто воспользовался кризисом и продолжает наживаться на европейских проблемах - США. Вашингтон делает все для того, чтобы европейская экономика, промышленность и наука перестали существовать.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, сша, видео