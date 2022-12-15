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Эрдоган предложил Путину провести встречу лидеров Турции, Сирии и РФ
Эрдоган предложил Путину провести встречу лидеров Турции, Сирии и РФ
Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид" 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T20:58+0400
2022-12-15T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, Минобороны и МИД.Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид", сообщил Sputnik Азербайджан.Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.По его словам, трехсторонний саммит должна быть предварен встречами на уровне разведывательных служб, министров обороны и глав МИД."После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч", – указал глава турецкого государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, россия, сирия, турция, москва, башар асад, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
в мире, политика, новости, россия, сирия, турция, москва, башар асад, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган предложил Путину провести встречу лидеров Турции, Сирии и РФ
20:58 15.12.2022 (обновлено: 21:06 15.12.2022)
Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид"
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, Минобороны и МИД.
Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид", сообщил Sputnik Азербайджан
.
Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.
"Здесь много тем, которые могут не стоять на повестке дня в данный момент, но могут быть вынесены на повестку дня позже в связи с развитием событий. Но если вы обратите внимание, я объяснил еще одну вещь, и это то, что мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия-Турция-Россия", – заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Туркменистана.
По его словам, трехсторонний саммит должна быть предварен встречами на уровне разведывательных служб, министров обороны и глав МИД.
"После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч", – указал глава турецкого государства.