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Эрдоган предложил Путину провести встречу лидеров Турции, Сирии и РФ

Эрдоган предложил Путину провести встречу лидеров Турции, Сирии и РФ

Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид" 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, Минобороны и МИД.Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид", сообщил Sputnik Азербайджан.Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.По его словам, трехсторонний саммит должна быть предварен встречами на уровне разведывательных служб, министров обороны и глав МИД."После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч", – указал глава турецкого государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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