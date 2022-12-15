https://sputnik-georgia.ru/20221215/intsidentom-na-sude-saakashvili-zainteresuetsya-sledstvie--minyust-273076435.html

Инцидентом после суда по делу Саакашвили заинтересуется следствие – Минюст

Инцидентом после суда по делу Саакашвили заинтересуется следствие – Минюст

Подобные факты свидетельствуют о давлении на суд со стороны радикальной оппозиции и его сторонников, заявил глава Минюста 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T11:48+0400

2022-12-15T11:48+0400

2022-12-15T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Мы никому не позволим нападать и оскорблять государственных служащих, которые достойно выполняют свои обязанности, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. В Минюсте прокомментировали инцидент, произошедший накануне во дворе Тбилисского городского суда, где прошло заседание по пересмотру отбывания экс-президентом Михаилом Саакашвили наказания по состоянию здоровья. Сторонники Саакашвили мешали представителю пенитенциарной службы передвигаться на автомобиле и нанесли ему словесное оскорбление. Подобные факты свидетельствуют о давлении на суд со стороны радикальной оппозиции и его сторонников, заявил глава Минюста. Представители власти называют радикальной оппозицией самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение" и его соратников. "На представителя нашей службы, который исполнял свои служебные обязанности, фактически напали, когда он вышел из здания суда. Повредили его машину и, если бы не полицейский кордон, то может он бы не смог оставить территорию суда здоровым", – отметил Брегадзе. Сторонники Саакашвили собрались во дворе суда, что поддержать осужденного экс-президента, который находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней, которую он объявил в день задержания, 1 октября 2021 года. В суд сам Саакашвили не явился также, как и все последние месяцы, и процессы по всем трем делам против него уже который раз откладываются. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, тбилиси, тбилисский городской суд, рати брегадзе, валерий гелашвили