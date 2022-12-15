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Как будут расти зарплаты чиновников Грузии - новые правила
Как будут расти зарплаты чиновников Грузии - новые правила
Рост зарплат у чиновников будет зависеть от увеличения оплаты труда в частном секторе 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T23:28+0400
2022-12-15T23:28+0400
2022-12-16T00:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Парламент Грузии 84 голосами в третьем окончательном чтении утвердил изменения в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым зарплата чиновников с 1 января будет повышена. Согласно утвержденному проекту, зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе. В 2023 году рост зарплат чиновникам составит 10%. С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, правительство грузии, зарплата, парламент грузии
Как будут расти зарплаты чиновников Грузии - новые правила
23:28 15.12.2022 (обновлено: 00:02 16.12.2022)
Рост зарплат у чиновников будет зависеть от увеличения оплаты труда в частном секторе
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Парламент Грузии 84 голосами в третьем окончательном чтении утвердил изменения в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым зарплата чиновников с 1 января будет повышена.
Согласно утвержденному проекту, зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе.
В 2023 году рост зарплат чиновникам составит 10%.
С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.