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Как будут расти зарплаты чиновников Грузии - новые правила
Как будут расти зарплаты чиновников Грузии - новые правила
Рост зарплат у чиновников будет зависеть от увеличения оплаты труда в частном секторе 15.12.2022, Sputnik Грузия
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правительство грузии
зарплата
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Парламент Грузии 84 голосами в третьем окончательном чтении утвердил изменения в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым зарплата чиновников с 1 января будет повышена. Согласно утвержденному проекту, зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе. В 2023 году рост зарплат чиновникам составит 10%. С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, правительство грузии, зарплата, парламент грузии
грузия, новости, экономика, правительство грузии, зарплата, парламент грузии

Как будут расти зарплаты чиновников Грузии - новые правила

23:28 15.12.2022 (обновлено: 00:02 16.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerГрузинский герб на трибуне для выступлений в МИД Грузии
Грузинский герб на трибуне для выступлений в МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Рост зарплат у чиновников будет зависеть от увеличения оплаты труда в частном секторе
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Парламент Грузии 84 голосами в третьем окончательном чтении утвердил изменения в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым зарплата чиновников с 1 января будет повышена.
Согласно утвержденному проекту, зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе.
В 2023 году рост зарплат чиновникам составит 10%.
С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.
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