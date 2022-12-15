https://sputnik-georgia.ru/20221215/kogda-zamedlitsya-rost-tsen-v-gruzii-prognoz-natsbanka--273072018.html

Когда замедлится рост цен в Грузии? Прогноз Нацбанка

Когда замедлится рост цен в Грузии? Прогноз Нацбанка

Высокий внешний спрос, возникший из-за роста туристов и мигрантов, только замедляет темп снижения инфляции, заявил президент Нацбанка 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T09:01+0400

2022-12-15T09:01+0400

2022-12-15T09:01+0400

экономика

грузия

новости

коба гвенетадзе

тбилиси

национальный банк

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Уровень инфляции снизится до целевого уровня во второй половине 2024 года, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%. При этом он отметил, что в 2022 году в Грузии должен был быть низкий уровень инфляции, но ряд факторов ухудшил прогнозы. "В 2022 году цепи поставок были еще больше нарушены, а дисбаланс между спросом и предложением на международном рынке углубился. В силу этих причин период высокой инфляции затянулся, что повышает риски инфляционных ожиданий, в связи с чем возникла необходимость резкого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков", - сказал Гвенетадзе. В то же время он отметил, что высокий внешний спрос, возникший из-за роста туристов и мигрантов, только замедляет темп снижения инфляции. "Например, цены на аренду резко выросли. Учитывая все вышеизложенное, годовая инфляция по-прежнему остается высокой, несмотря на укрепление обменного курса ", - сказал Гвенетадзе. При этом он подчеркнул, что пик инфляции пройден и есть тенденции для ее снижения. Однако прогнозировать, как будут развиваться события и как это скажется на ценах, сложно. "С одной стороны, есть риски глобальной рецессии, а с другой - продолжаются острые инфляционные шоки, что привело к росту инфляционных ожиданий" - сказал Гвенетадзе. По словам президента Нацбанка, несмотря на стабилизацию и положительную динамику цен на международных рынках в последние месяцы, цены на продовольственные товары и нефть остаются высокими, на фоне чего глобальная инфляция увеличилась. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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