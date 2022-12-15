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Косово подало заявку на вступление в Евросоюз
Косово подало заявку на вступление в Евросоюз
Представитель Приштины прибыл в Прагу, чтобы передать ходатайство Косово властям Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T19:54+0400
2022-12-15T19:54+0400
2022-12-15T20:12+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в четверг передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Косово.Ранее сообщалось, что 14 декабря президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца торжественно подписали в Приштине заявку на вступление в ЕС.Ранее власти Сербии неоднократно заявляли, что Запад оказывает серьезное давление с тем, чтобы Белград признал Косово. Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что ситуация в Косово с каждым днем все больше накаляется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, косово, чехия, евросоюз
в мире, новости, политика, косово, чехия, евросоюз
Косово подало заявку на вступление в Евросоюз
19:54 15.12.2022 (обновлено: 20:12 15.12.2022)
Представитель Приштины прибыл в Прагу, чтобы передать ходатайство Косово властям Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС
ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в четверг передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС, сообщает РИА Новости
со ссылкой на СМИ Косово.
Ранее сообщалось, что 14 декабря президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца торжественно подписали в Приштине заявку на вступление в ЕС.
"Премьер-министр Косово Альбин Курти прибыл в Прагу, чтобы подать прошение Косово о вступлении в Евросоюз. Его принял министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек", - говорится в сообщении.
Ранее власти Сербии неоднократно заявляли, что Запад оказывает серьезное давление с тем, чтобы Белград признал Косово. Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что ситуация в Косово с каждым днем все больше накаляется.