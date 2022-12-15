https://sputnik-georgia.ru/20221215/kosovo-podalo-zayavku-na-vstuplenie-v-evrosoyuz-273099899.html

Косово подало заявку на вступление в Евросоюз

Косово подало заявку на вступление в Евросоюз

Представитель Приштины прибыл в Прагу, чтобы передать ходатайство Косово властям Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T19:54+0400

2022-12-15T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в четверг передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Косово.Ранее сообщалось, что 14 декабря президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца торжественно подписали в Приштине заявку на вступление в ЕС.Ранее власти Сербии неоднократно заявляли, что Запад оказывает серьезное давление с тем, чтобы Белград признал Косово. Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что ситуация в Косово с каждым днем все больше накаляется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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