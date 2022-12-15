https://sputnik-georgia.ru/20221215/kurs-lari-na-chetverg--26736-gel-273063905.html

Курс лари на четверг – 2,6736 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6736 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T09:20+0400

2022-12-15T09:20+0400

2022-12-15T09:20+0400

экономика

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 декабря в размере 2,6736 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару.

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экономика, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии