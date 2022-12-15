https://sputnik-georgia.ru/20221215/kurs-lari-na-chetverg--26736-gel-273063905.html
Курс лари на четверг – 2,6736 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6736 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T09:20+0400
2022-12-15T09:20+0400
2022-12-15T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264690963_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf28f9173fab58f78d88556640e569bd.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 декабря в размере 2,6736 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264690963_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a06bb1f5cb9f0cdfd64ded6463004b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии
экономика, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии
Курс лари на четверг – 2,6736 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 декабря в размере 2,6736 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару.