https://sputnik-georgia.ru/20221215/novogodnyaya-derevnya-na-ploschadi-orbeliani-v-tbilisi-otkroetsya-23-dekabrya-273042500.html

Новогодняя деревня на площади Орбелиани в Тбилиси откроется 23 декабря

Новогодняя деревня на площади Орбелиани в Тбилиси откроется 23 декабря

Новогодний гала-концерт состоится на площади Европы 31 декабря 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Новогодняя деревня на площади Орбелиани в центре Тбилиси откроется 23 декабря – мэр столицы Каха Каладзе пригласил всех гостей и жителей города посетить праздничные мероприятия.По словам градоначальника, до 13 января включительно на площади Орбелиани будут проходить детские развлекательные представления, концерты, торжественные шествия сказочных героев, музыкальные вечера и другие мероприятия.Новогодний гала-концерт состоится на площади Европы 31 декабря."Самое главное – все равно наш настрой и желания. Поскольку праздник – это ничто иное, как то, чтобы мы все вместе пожелали мир во всем мире, благополучие в каждой семье, здоровье наших любимых людей, образованное и успешное будущее поколение, продвижение страны и развитие", – заявил Каладзе.Каладзе пригласил всех 31 декабря прийти на площадь Европы и вместе встретить Новый год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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