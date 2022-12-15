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Новогодняя деревня на площади Орбелиани в Тбилиси откроется 23 декабря
Новогодняя деревня на площади Орбелиани в Тбилиси откроется 23 декабря
Новогодний гала-концерт состоится на площади Европы 31 декабря 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T08:31+0400
2022-12-15T08:31+0400
2022-12-15T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Новогодняя деревня на площади Орбелиани в центре Тбилиси откроется 23 декабря – мэр столицы Каха Каладзе пригласил всех гостей и жителей города посетить праздничные мероприятия.По словам градоначальника, до 13 января включительно на площади Орбелиани будут проходить детские развлекательные представления, концерты, торжественные шествия сказочных героев, музыкальные вечера и другие мероприятия.Новогодний гала-концерт состоится на площади Европы 31 декабря."Самое главное – все равно наш настрой и желания. Поскольку праздник – это ничто иное, как то, чтобы мы все вместе пожелали мир во всем мире, благополучие в каждой семье, здоровье наших любимых людей, образованное и успешное будущее поколение, продвижение страны и развитие", – заявил Каладзе.Каладзе пригласил всех 31 декабря прийти на площадь Европы и вместе встретить Новый год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, европа
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, европа
Новогодняя деревня на площади Орбелиани в Тбилиси откроется 23 декабря
Новогодний гала-концерт состоится на площади Европы 31 декабря
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Новогодняя деревня на площади Орбелиани в центре Тбилиси откроется 23 декабря – мэр столицы Каха Каладзе пригласил всех гостей и жителей города посетить праздничные мероприятия.
По словам градоначальника, до 13 января включительно на площади Орбелиани будут проходить детские развлекательные представления, концерты, торжественные шествия сказочных героев, музыкальные вечера и другие мероприятия.
"Приближается главный праздник года. 23 декабря на площади Орбелиани откроется Новогодняя деревня, и я хочу пригласить вас всех. Площадь Орбелиани, сад 9 Апреля и улица Атонели будут украшены многообразными новогодними декорациями и инсталляциями", – заявил Каладзе.
Новогодний гала-концерт состоится на площади Европы 31 декабря.
"Самое главное – все равно наш настрой и желания. Поскольку праздник – это ничто иное, как то, чтобы мы все вместе пожелали мир во всем мире, благополучие в каждой семье, здоровье наших любимых людей, образованное и успешное будущее поколение, продвижение страны и развитие", – заявил Каладзе.
Каладзе пригласил всех 31 декабря прийти на площадь Европы и вместе встретить Новый год.