https://sputnik-georgia.ru/20221215/ochered-na-ograblenie-banka-v-gruzii-273092319.html

Очередь на ограбление банка в Грузии

Очередь на ограбление банка в Грузии

В новостных сводках в Грузии не перестают мелькать сообщения о бесконечных ограблениях банка в разных частях страны 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T16:57+0400

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Последний такой случай произошел буквально накануне на улице Пекина в Тбилиси. Злоумышленник смог забрать желаемую сумму денег, однако его задержали по горячим следам.Интересно, что под прицел грабителей попадают филиалы одного и того же финансового учреждения - "Банка Грузии". В соцсетях даже придумали шуточной слоган "Банка Грузии" - "Существуют и другие банки. "Банк Грузии".Небезопасно! ТОП громких захватов заложников в Грузии>>В большинстве случаев попытки ограбления в Грузии бывают неудачными - подозреваемые очень скоро оказываются в наручниках. Но было несколько крупных нападений на отделения "Банка Грузии" - с оружием, заложниками и списком требований. Самое громкое ограбление "Банка Грузии" произошло в городе Зугдиди (регион Самегрело, Западная Грузия) 21 октября 2020 года. Злоумышленник ворвался в банк в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой.Пытался передать оружие: за что задержан брат обвиняемого в захвате заложников в Зугдиди>>Спецоперация длилась почти весь день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов выкупа за освобождение заложников и скрылся. Поймать его не удалось до сих пор. По данным следствия, это был Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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