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Полиция задержала обвиняемого в нападении на "Банк Грузии"
Полиция задержала обвиняемого в нападении на "Банк Грузии"
Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T10:24+0400
2022-12-15T10:24+0400
2022-12-15T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии", который расположен на улице Пекина в Тбилиси, сообщается на сайте ведомства. Задержан 23-летний И. Дж. за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и разбой. Следствие установило, что 14 декабря этого года обвиняемый напал на один из филиалов "Банка Грузии", угрожал оружием одному из сотрудников, украл деньги и скрылся с места происшествия. Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося. Правоохранители в качестве улик изъяли орудие преступления и похищенную сумму. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, "банк грузии"
происшествия, грузия, новости, тбилиси, "банк грузии"
Полиция задержала обвиняемого в нападении на "Банк Грузии"
10:24 15.12.2022 (обновлено: 10:55 15.12.2022)
Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik.
Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии", который расположен на улице Пекина в Тбилиси, сообщается на сайте
ведомства.
Накануне неизвестный ограбил филиал "Банка Грузии". В банк вошел человек в маске, предположительно вооруженный, и потребовал конкретную сумму денег. Получив желаемое, он скрылся с места происшествия. Во время инцидента грабитель не брал заложников, пострадавших нет.
Задержан 23-летний И. Дж. за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и разбой. Следствие установило, что 14 декабря этого года обвиняемый напал на один из филиалов "Банка Грузии", угрожал оружием одному из сотрудников, украл деньги и скрылся с места происшествия.
Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося. Правоохранители в качестве улик изъяли орудие преступления и похищенную сумму.
Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.