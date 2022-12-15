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Полиция задержала обвиняемого в нападении на "Банк Грузии"
Полиция задержала обвиняемого в нападении на "Банк Грузии"
Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T10:24+0400
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происшествия
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новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии", который расположен на улице Пекина в Тбилиси, сообщается на сайте ведомства. Задержан 23-летний И. Дж. за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и разбой. Следствие установило, что 14 декабря этого года обвиняемый напал на один из филиалов "Банка Грузии", угрожал оружием одному из сотрудников, украл деньги и скрылся с места происшествия. Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося. Правоохранители в качестве улик изъяли орудие преступления и похищенную сумму. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, "банк грузии"
происшествия, грузия, новости, тбилиси, "банк грузии"

Полиция задержала обвиняемого в нападении на "Банк Грузии"

10:24 15.12.2022 (обновлено: 10:55 15.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии", который расположен на улице Пекина в Тбилиси, сообщается на сайте ведомства.
Накануне неизвестный ограбил филиал "Банка Грузии". В банк вошел человек в маске, предположительно вооруженный, и потребовал конкретную сумму денег. Получив желаемое, он скрылся с места происшествия. Во время инцидента грабитель не брал заложников, пострадавших нет.
Задержан 23-летний И. Дж. за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и разбой. Следствие установило, что 14 декабря этого года обвиняемый напал на один из филиалов "Банка Грузии", угрожал оружием одному из сотрудников, украл деньги и скрылся с места происшествия.
Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося. Правоохранители в качестве улик изъяли орудие преступления и похищенную сумму.
Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.
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