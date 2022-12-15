https://sputnik-georgia.ru/20221215/politsiya-zaderzhala-obvinyaemogo-v-napadenii-na-bank-gruzii-273073997.html

Полиция задержала обвиняемого в нападении на "Банк Грузии"

Полиция задержала обвиняемого в нападении на "Банк Грузии"

Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии", который расположен на улице Пекина в Тбилиси, сообщается на сайте ведомства. Задержан 23-летний И. Дж. за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и разбой. Следствие установило, что 14 декабря этого года обвиняемый напал на один из филиалов "Банка Грузии", угрожал оружием одному из сотрудников, украл деньги и скрылся с места происшествия. Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося. Правоохранители в качестве улик изъяли орудие преступления и похищенную сумму. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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