https://sputnik-georgia.ru/20221215/pryamaya-translyatsiya-enedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-273074953.html

Прямая трансляция: Енедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: Енедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 15.12.2022, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.

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