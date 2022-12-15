https://sputnik-georgia.ru/20221215/pryamaya-translyatsiya-enedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-273074953.html
Прямая трансляция: Енедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Енедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T11:56+0400
2022-12-15T11:56+0400
2022-12-15T11:56+0400
мультимедиа
видео
мид россии
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0f/273074721_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_968820eb455b302649ac0b3a78ae9825.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0f/273074721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_67d140b605c3b91c8f989d25d8def830.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, россия, видео
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, россия, видео
Прямая трансляция: Енедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.