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Путин заявил, что Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке
Путин заявил, что Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке
Страна переориентируется на поставки рынков дружественных стран, заявил президент 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена искать партнеров в динамично развивающихся странах - в Азии и Латинской Америке, пишет РИА Новости."Мы будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов", - сказал лидер РФ на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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владимир путин, россия, новости, экономика, азия, ближний восток, африка
владимир путин, россия, новости, экономика, азия, ближний восток, африка

Путин заявил, что Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке

18:01 15.12.2022
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ В. Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
© POOL
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Страна переориентируется на поставки рынков дружественных стран, заявил президент
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена искать партнеров в динамично развивающихся странах - в Азии и Латинской Америке, пишет РИА Новости.
"Мы будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов", - сказал лидер РФ на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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