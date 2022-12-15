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Пять причин провести зимние каникулы в Грузии – новая статья в берлинском журнале
Пять причин провести зимние каникулы в Грузии – новая статья в берлинском журнале
Статья призвана помочь читателям открыть новые туристические направления 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T08:01+0400
2022-12-15T08:01+0400
2022-12-15T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Журнал международной туристической выставки Берлина (ITB Berlin) посвятил статью горнолыжным курортам Грузии, в которой названы пять причин для проведения зимних каникул в этой стране.В 2023 году Грузия будет представлена на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяина.В статье отмечено, что путешественники могут устраивать интересные приключения на горнолыжных курортах Грузии – инфраструктура курортов Гудаури и Бакуриани обновлена и соответствует международным стандартам. Кроме того, автор заметки отмечает, что Грузия порадует туристов древнейшей культурой, вкусными блюдами, традицией изготовления вина и гостеприимством.Грузия уже готовится к выставке ITB Berlin. Страна представит свой стенд, с помощью которого гости мероприятия ознакомятся с турпродуктами страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, новости, бакуриани, тбилиси
туризм, грузия, новости, бакуриани, тбилиси
Пять причин провести зимние каникулы в Грузии – новая статья в берлинском журнале
Статья призвана помочь читателям открыть новые туристические направления
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Журнал международной туристической выставки Берлина (ITB Berlin) посвятил статью горнолыжным курортам Грузии, в которой названы пять причин для проведения зимних каникул в этой стране.
В 2023 году Грузия будет представлена на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяина.
"Для любителей приключений горные пейзажи Грузии привлекательны десятилетиями. Этот сезон зимы будет особенным, поскольку в 2023 году Бакуриани примет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. У вас есть шанс присутствовать на одном из больших спортивных мероприятий мира, также попробовать ваши возможности в зимнем спорте", – говорится в статье.
В статье отмечено, что путешественники могут устраивать интересные приключения на горнолыжных курортах Грузии – инфраструктура курортов Гудаури и Бакуриани обновлена и соответствует международным стандартам. Кроме того, автор заметки отмечает, что Грузия порадует туристов древнейшей культурой, вкусными блюдами, традицией изготовления вина и гостеприимством.
Грузия уже готовится к выставке ITB Berlin. Страна представит свой стенд, с помощью которого гости мероприятия ознакомятся с турпродуктами страны.