https://sputnik-georgia.ru/20221215/pyat-prichin-provesti-zimnie-kanikuly-v-gruzii--novaya-statya-v-berlinskom-zhurnale--272988053.html

Пять причин провести зимние каникулы в Грузии – новая статья в берлинском журнале

Пять причин провести зимние каникулы в Грузии – новая статья в берлинском журнале

Статья призвана помочь читателям открыть новые туристические направления 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Журнал международной туристической выставки Берлина (ITB Berlin) посвятил статью горнолыжным курортам Грузии, в которой названы пять причин для проведения зимних каникул в этой стране.В 2023 году Грузия будет представлена на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяина.В статье отмечено, что путешественники могут устраивать интересные приключения на горнолыжных курортах Грузии – инфраструктура курортов Гудаури и Бакуриани обновлена и соответствует международным стандартам. Кроме того, автор заметки отмечает, что Грузия порадует туристов древнейшей культурой, вкусными блюдами, традицией изготовления вина и гостеприимством.Грузия уже готовится к выставке ITB Berlin. Страна представит свой стенд, с помощью которого гости мероприятия ознакомятся с турпродуктами страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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