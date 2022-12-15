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Расчет Запада на уничтожение экономики РФ не оправдался - Путин
Расчет Запада на уничтожение экономики РФ не оправдался - Путин
Благодаря совместной работе правительства страны, Банка России и субъектов РФ удалось стабилизировать ситуацию, заявил Путин 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T19:06+0400
2022-12-15T19:06+0400
2022-12-15T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Расчет Запада на уничтожение экономики Российской Федерации не оправдался, население страны проявило и сплоченность, и ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что благодаря общей работе правительства страны, Банка России и субъектов РФ удалось стабилизировать ситуацию.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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владимир путин, россия, в мире, новости, украина
владимир путин, россия, в мире, новости, украина
Расчет Запада на уничтожение экономики РФ не оправдался - Путин
Благодаря совместной работе правительства страны, Банка России и субъектов РФ удалось стабилизировать ситуацию, заявил Путин
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Расчет Запада на уничтожение экономики Российской Федерации не оправдался, население страны проявило и сплоченность, и ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность", - цитирует Путина на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говоря о планах Запада смять российскую экономику РИА Новости.
Путин подчеркнул, что благодаря общей работе правительства страны, Банка России и субъектов РФ удалось стабилизировать ситуацию.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.