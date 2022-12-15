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Сборная Франции в финале ЧМ по футболу сыграет в сшитой в Грузии форме
Сборная Франции в финале ЧМ по футболу сыграет в сшитой в Грузии форме
В форме, сшитой в Грузии, на чемпионате мира также играли сборные Польши, Хорватии, Нидерландов, Португалии и Англии 15.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сборная Франции сыграет в форме, сшитой в Грузии в финале чемпионата мира по футболу в Дохе, сообщил директор Агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели. Компания "Аджара текстиль", которая сотрудничает со всеми известными брендами спортивной одежды, сшила 150 тысяч комплектов формы для сборной Франции. В форме, сшитой в Грузии, на чемпионате мира также играли сборные Польши, Хорватии, Нидерландов, Португалии и Англии.Напомним, что на чемпионате 2018 года в России в форме, сшитой в Грузии, играли сборные Хорватии, Швейцарии и Польши.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, спорт, грузия, франция, польша, хорватия, футбол, чемпионат мира по футболу
новости, спорт, грузия, франция, польша, хорватия, футбол, чемпионат мира по футболу
Сборная Франции в финале ЧМ по футболу сыграет в сшитой в Грузии форме
21:18 15.12.2022 (обновлено: 21:29 15.12.2022)
В форме, сшитой в Грузии, на чемпионате мира также играли сборные Польши, Хорватии, Нидерландов, Португалии и Англии
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сборная Франции сыграет в форме, сшитой в Грузии в финале чемпионата мира по футболу в Дохе, сообщил директор Агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.
"Действующий чемпион мира – национальная сборная Франции - играет в одежде, сшитой бенефециаром "Производи в Грузии" компанией "Аджара текстиль". Успехов Франции в финале", - написал Хидурели.
Компания "Аджара текстиль", которая сотрудничает со всеми известными брендами спортивной одежды, сшила 150 тысяч комплектов формы для сборной Франции.
В форме, сшитой в Грузии, на чемпионате мира также играли сборные Польши, Хорватии, Нидерландов, Португалии и Англии.
Напомним, что на чемпионате 2018 года в России в форме, сшитой в Грузии, играли сборные Хорватии, Швейцарии и Польши.