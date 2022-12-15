https://sputnik-georgia.ru/20221215/ssha-smyagchili-sanktsii-protiv-rosbanka-273102687.html

США смягчили санкции против Росбанка

США смягчили санкции против Росбанка

Ранее США выдали разрешение до 15 мая проводить сделки в сфере энергоносителей с некоторыми российскими организациями 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. США добавили Росбанк в опубликованный ранее список российских банков, с которыми разрешено проводить транзакции, связанные с энергоносителями, следует из опубликованной лицензии американского Минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 16 мая 2023 года", - говорится в документе.Ранее США выдали разрешение до 15 мая проводить сделки в сфере энергоносителей с некоторыми российскими организациями. В список попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, сша, политика, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022