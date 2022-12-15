https://sputnik-georgia.ru/20221215/trening-okazaniya-pervoy-medpomoschi-v-gruzii-aktivno-gotovyatsya-k-nachalu-zimnego-sezona-273084218.html

Тренинг оказания первой медпомощи: в Грузии активно готовятся к началу зимнего сезона

Тренинг оказания первой медпомощи: в Грузии активно готовятся к началу зимнего сезона

В тренингах, которые включают как теоретическую, так и практическую часть, участвуют более сотни представителей сферы туризма 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T14:42+0400

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2022-12-15T14:58+0400

красный крест

гудаури

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национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Тренинг оказания первой медицинской помощи проходит для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона в стране, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии. Совместный учебный курс Национальной администрации туризма и Красного Креста проходит сразу в трех городах (Тбилиси, Кутаиси, Рустави) и на трех горных курортах (в Местия, Бакуриани и Гудаури). В тренингах, которые включают как теоретическую, так и практическую часть, участвуют 110 представителей сферы туризма. По мнению представителей гостиниц, расположенных на горнолыжных курортах Грузии, проведение подобных тренингов перед началом туристического сезона очень важно. "У нас непосредственный контакт с очень большим количеством людей. Каждый день что-то может произойти. А пострадавшие гости в первую очередь обращаются именно к нам. Поэтому мы должны быть подготовленными для таких ситуаций и знать, как оказать им помощь", – сказала директор одной из гостиниц Хатуна Какулия. Учебный курс состоит из следующих тем: первичный и вторичный осмотры, сердечно-легочная реанимация по возрастным группам, оказание первичной помощи во время ранений, травм и так далее. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится до конца марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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