Тренинг оказания первой медпомощи: в Грузии активно готовятся к началу зимнего сезона
14:42 15.12.2022 (обновлено: 14:58 15.12.2022)
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В тренингах, которые включают как теоретическую, так и практическую часть, участвуют более сотни представителей сферы туризма
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Тренинг оказания первой медицинской помощи проходит для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона в стране, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Совместный учебный курс Национальной администрации туризма и Красного Креста проходит сразу в трех городах (Тбилиси, Кутаиси, Рустави) и на трех горных курортах (в Местия, Бакуриани и Гудаури).
"Мы говорим о первичной помощи, о том, как помочь пострадавшему. Тренинг составлен по гайдлайну Красного Креста и Красного Полумесяца. Поэтому, когда мы предоставляем участникам тренинга эту информацию, мы соблюдаем все глобальные стандарты", – сказал представитель Красного Креста Грузии Ираклий Цурцумия.
В тренингах, которые включают как теоретическую, так и практическую часть, участвуют 110 представителей сферы туризма.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
По мнению представителей гостиниц, расположенных на горнолыжных курортах Грузии, проведение подобных тренингов перед началом туристического сезона очень важно.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
"У нас непосредственный контакт с очень большим количеством людей. Каждый день что-то может произойти. А пострадавшие гости в первую очередь обращаются именно к нам. Поэтому мы должны быть подготовленными для таких ситуаций и знать, как оказать им помощь", – сказала директор одной из гостиниц Хатуна Какулия.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Учебный курс состоит из следующих тем: первичный и вторичный осмотры, сердечно-легочная реанимация по возрастным группам, оказание первичной помощи во время ранений, травм и так далее.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится до конца марта.