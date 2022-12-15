Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221215/trening-okazaniya-pervoy-medpomoschi-v-gruzii-aktivno-gotovyatsya-k-nachalu-zimnego-sezona-273084218.html
Тренинг оказания первой медпомощи: в Грузии активно готовятся к началу зимнего сезона
Тренинг оказания первой медпомощи: в Грузии активно готовятся к началу зимнего сезона
В тренингах, которые включают как теоретическую, так и практическую часть, участвуют более сотни представителей сферы туризма 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T14:42+0400
2022-12-15T14:58+0400
красный крест
гудаури
бакуриани
тбилиси
грузия
новости
общество
национальная администрация туризма грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0f/273082041_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_72998739f98195cf4bf2a7b07adeed38.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Тренинг оказания первой медицинской помощи проходит для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона в стране, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии. Совместный учебный курс Национальной администрации туризма и Красного Креста проходит сразу в трех городах (Тбилиси, Кутаиси, Рустави) и на трех горных курортах (в Местия, Бакуриани и Гудаури). В тренингах, которые включают как теоретическую, так и практическую часть, участвуют 110 представителей сферы туризма. По мнению представителей гостиниц, расположенных на горнолыжных курортах Грузии, проведение подобных тренингов перед началом туристического сезона очень важно. "У нас непосредственный контакт с очень большим количеством людей. Каждый день что-то может произойти. А пострадавшие гости в первую очередь обращаются именно к нам. Поэтому мы должны быть подготовленными для таких ситуаций и знать, как оказать им помощь", – сказала директор одной из гостиниц Хатуна Какулия. Учебный курс состоит из следующих тем: первичный и вторичный осмотры, сердечно-легочная реанимация по возрастным группам, оказание первичной помощи во время ранений, травм и так далее. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится до конца марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
гудаури
бакуриани
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0f/273082041_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d519092ab5dbe8ea3fb1b350f185f260.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
красный крест, гудаури, бакуриани, тбилиси, грузия, новости, общество, национальная администрация туризма грузии
красный крест, гудаури, бакуриани, тбилиси, грузия, новости, общество, национальная администрация туризма грузии

Тренинг оказания первой медпомощи: в Грузии активно готовятся к началу зимнего сезона

14:42 15.12.2022 (обновлено: 14:58 15.12.2022)
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Подписаться на
НовостиTelegram
В тренингах, которые включают как теоретическую, так и практическую часть, участвуют более сотни представителей сферы туризма
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Тренинг оказания первой медицинской помощи проходит для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона в стране, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Совместный учебный курс Национальной администрации туризма и Красного Креста проходит сразу в трех городах (Тбилиси, Кутаиси, Рустави) и на трех горных курортах (в Местия, Бакуриани и Гудаури).

"Мы говорим о первичной помощи, о том, как помочь пострадавшему. Тренинг составлен по гайдлайну Красного Креста и Красного Полумесяца. Поэтому, когда мы предоставляем участникам тренинга эту информацию, мы соблюдаем все глобальные стандарты", – сказал представитель Красного Креста Грузии Ираклий Цурцумия.

В тренингах, которые включают как теоретическую, так и практическую часть, участвуют 110 представителей сферы туризма.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
По мнению представителей гостиниц, расположенных на горнолыжных курортах Грузии, проведение подобных тренингов перед началом туристического сезона очень важно.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
"У нас непосредственный контакт с очень большим количеством людей. Каждый день что-то может произойти. А пострадавшие гости в первую очередь обращаются именно к нам. Поэтому мы должны быть подготовленными для таких ситуаций и знать, как оказать им помощь", – сказала директор одной из гостиниц Хатуна Какулия.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Учебный курс состоит из следующих тем: первичный и вторичный осмотры, сердечно-легочная реанимация по возрастным группам, оказание первичной помощи во время ранений, травм и так далее.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
Тренинг оказания первой медицинской помощи для представителей частного сектора в связи с началом зимнего туристического сезона
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится до конца марта.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0