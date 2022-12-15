https://sputnik-georgia.ru/20221215/v-gruzii-sozdana-elektronnaya-versiya-shrifta-braylya-273085378.html

В Грузии создана электронная версия шрифта Брайля

В Грузии создана электронная версия шрифта Брайля

Отныне у незрячих людей будет полноценный, быстрый и бесплатный доступ к различной информации 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Электронная версия шрифта Брайля создана в Грузии по инициативе министерства образования и науки страны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В Минобразования отмечают, что у незрячих людей будет полноценный, быстрый и бесплатный доступ к различной информации, в том числе к образовательным ресурсам. Электронную версию шрифта Брайля создал американский эксперт Харис Мобрис. Электронная версия шрифта Брайля активно используется во многих странах мира. Она дает возможность незрячим людям использовать современное техническое оснащение, что значительно повышает качество их образования, обеспечивает быстрым доступом к информации и увеличивает возможность трудоустройства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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