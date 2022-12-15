https://sputnik-georgia.ru/20221215/v-gruzii-sozdana-elektronnaya-versiya-shrifta-braylya-273085378.html
В Грузии создана электронная версия шрифта Брайля
В Грузии создана электронная версия шрифта Брайля
Отныне у незрячих людей будет полноценный, быстрый и бесплатный доступ к различной информации 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T15:40+0400
2022-12-15T15:40+0400
2022-12-15T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Электронная версия шрифта Брайля создана в Грузии по инициативе министерства образования и науки страны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В Минобразования отмечают, что у незрячих людей будет полноценный, быстрый и бесплатный доступ к различной информации, в том числе к образовательным ресурсам. Электронную версию шрифта Брайля создал американский эксперт Харис Мобрис. Электронная версия шрифта Брайля активно используется во многих странах мира. Она дает возможность незрячим людям использовать современное техническое оснащение, что значительно повышает качество их образования, обеспечивает быстрым доступом к информации и увеличивает возможность трудоустройства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество
новости, грузия, общество
В Грузии создана электронная версия шрифта Брайля
Отныне у незрячих людей будет полноценный, быстрый и бесплатный доступ к различной информации
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Электронная версия шрифта Брайля создана в Грузии по инициативе министерства образования и науки страны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отныне незрячие смогут читать текст грузинским шрифтом Брайля с помощью дисплея Брайля (Braille display) и записывающего устройства (Braille note-taker).
В Минобразования отмечают, что у незрячих людей будет полноценный, быстрый и бесплатный доступ к различной информации, в том числе к образовательным ресурсам.
Электронную версию шрифта Брайля создал американский эксперт Харис Мобрис.
Электронная версия шрифта Брайля активно используется во многих странах мира. Она дает возможность незрячим людям использовать современное техническое оснащение, что значительно повышает качество их образования, обеспечивает быстрым доступом к информации и увеличивает возможность трудоустройства.