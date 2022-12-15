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В Грузии значительно увеличилось количество автомобилей – Каладзе

В Грузии значительно увеличилось количество автомобилей – Каладзе

Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал об одной из самых актуальных проблем столицы 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Количество владельцев автомобилей в Грузии увеличилось и достигло 48%, тогда как еще в 2017 году данная цифра составляла 31%, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, в 2012 году в столице Грузии в рабочие дни передвигались около 250 тысяч автомобилей, в 2017 году данный показатель увеличился до 380 тысяч. На данный момент в часы пик в Тбилиси передвигаются более 600 тысяч автомобилей. По его словам, не следует забывать, что в странах ЕС пять или более дней в неделю автомобиль используют 8% населения, а в Грузии - 92%.Именно поэтому Каладзе считает важным и необходимым сделать городской общественный транспорт (автобусы, микроавтобусы, метро) более комфортным и быстрым, иначе в течение последующих пяти лет, по его словам, в Тбилиси передвигаться будет просто невозможно. Так, мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. Подобный транспортный коридор на днях открылся на проспекте Меликишвили в Тбилиси: с помощью него пассажиров на 29 маршрутах будут обслуживать 128 автобусов и микроавтобусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии