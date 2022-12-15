https://sputnik-georgia.ru/20221215/v-gruzii-znachitelno-uvelichilos-kolichestvo-avtomobiley--kaladze-273079799.html
В Грузии значительно увеличилось количество автомобилей – Каладзе
В Грузии значительно увеличилось количество автомобилей – Каладзе
Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал об одной из самых актуальных проблем столицы 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T14:17+0400
2022-12-15T14:17+0400
2022-12-15T15:13+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
транспорт
транспорт в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/17/250974498_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5f359c836dbe40d6485be9fbf1a699d4.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Количество владельцев автомобилей в Грузии увеличилось и достигло 48%, тогда как еще в 2017 году данная цифра составляла 31%, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, в 2012 году в столице Грузии в рабочие дни передвигались около 250 тысяч автомобилей, в 2017 году данный показатель увеличился до 380 тысяч. На данный момент в часы пик в Тбилиси передвигаются более 600 тысяч автомобилей. По его словам, не следует забывать, что в странах ЕС пять или более дней в неделю автомобиль используют 8% населения, а в Грузии - 92%.Именно поэтому Каладзе считает важным и необходимым сделать городской общественный транспорт (автобусы, микроавтобусы, метро) более комфортным и быстрым, иначе в течение последующих пяти лет, по его словам, в Тбилиси передвигаться будет просто невозможно. Так, мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. Подобный транспортный коридор на днях открылся на проспекте Меликишвили в Тбилиси: с помощью него пассажиров на 29 маршрутах будут обслуживать 128 автобусов и микроавтобусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/17/250974498_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5b2ae88c41a618f55ca250be71c36a13.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии
В Грузии значительно увеличилось количество автомобилей – Каладзе
14:17 15.12.2022 (обновлено: 15:13 15.12.2022)
Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал об одной из самых актуальных проблем столицы
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Количество владельцев автомобилей в Грузии увеличилось и достигло 48%, тогда как еще в 2017 году данная цифра составляла 31%, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам градоначальника, в 2012 году в столице Грузии в рабочие дни передвигались около 250 тысяч автомобилей, в 2017 году данный показатель увеличился до 380 тысяч. На данный момент в часы пик в Тбилиси передвигаются более 600 тысяч автомобилей.
"Средний годовой рост у нас около 9%. Это означает, что через 5-7 лет мы достигнем среднего европейского показателя наличия автомобиля – 70%", – сказал Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
По его словам, не следует забывать, что в странах ЕС пять или более дней в неделю автомобиль используют 8% населения, а в Грузии - 92%.
Именно поэтому Каладзе считает важным и необходимым сделать городской общественный транспорт (автобусы, микроавтобусы, метро) более комфортным и быстрым, иначе в течение последующих пяти лет, по его словам, в Тбилиси передвигаться будет просто невозможно.
Так, мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок.
Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. Подобный транспортный коридор на днях открылся на проспекте Меликишвили в Тбилиси: с помощью него пассажиров на 29 маршрутах будут обслуживать 128 автобусов и микроавтобусов.