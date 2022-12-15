https://sputnik-georgia.ru/20221215/vopros-o-sokraschenii-chisla-pereselentsev-pretendentov-na-zhile-v-gruzii-utverzhden-273071426.html

Вопрос о сокращении числа переселенцев-претендентов на жилье в Грузии утвержден

Вопрос о сокращении числа переселенцев-претендентов на жилье в Грузии утвержден

Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в стране с начала 90-х годов 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T10:02+0400

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грузия

новости

общество

вынужденные переселенцы

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О вынужденных переселенцах", которые вводят ограничения на обеспечение их долгосрочным жильем. За проект проголосовали 80 депутатов. Согласно представленным поправкам, государство не будет обеспечивать долгосрочным жильем лиц со статусом вынужденного переселенца, родившихся после 1 января 2023 года. А вот оставшиеся сиротами лица после 2023 года будут обеспечены тем жильем, которое полагалось их родителям. Авторы законопроекта полагают, что в результате поправок число вынужденных переселенцев, стоящих в очереди на жилье, сократится. Все это сэкономит государству в среднем в год 106,3 миллиона долларов, которые должны были уйти на покупку жилья переселенцам. По официальной статистике государству предстоит обеспечить жильем всего 43 809 семей переселенцев. Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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