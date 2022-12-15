https://sputnik-georgia.ru/20221215/vzryvchatka-v-podarkakh--v-akhalkalaki-pytalis-ubit-zhenschinu-273089006.html

Взрывчатка в подарках – в Ахалкалаки пытались убить женщину

Взрывчатка в подарках – в Ахалкалаки пытались убить женщину

Женщина занесла подарок домой и после того, как открыла его, догадалась, что это взрывное устройство 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Взрыв прогремел в городе Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети), женщине у двери оставили взрывное устройство в подарках. Согласно информации телеканала "Рустави-2", сильный звук взрыва местные жители услышали поздно ночью. Женщина занесла подарок домой и после того, как открыла его, догадалась, что это взрывное устройство. Она выбежала из комнаты и таким образом сумела выжить, однако получила небольшие повреждения. Взрыв повредил большую часть комнаты, выбиты стекла и полностью поврежден внутренний периметр. Полицейским быстро удалось раскрыть дело. Правоохранители задержали молодого мужчину. Предположительно, факт касается очередной попытки фемицида.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ахалкалаки

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