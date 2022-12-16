https://sputnik-georgia.ru/20221216/alkogolnye-napitki-v-gruzii-budut-podlezhat-sertifikatsii-273112056.html

Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации

Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации

Это решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции и защите потребительского рынка от фальсификации 16.12.2022, Sputnik Грузия

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грузия

экономика

новости

национальное агентство вина

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, в целях обеспечения качества грузинского вина подлежит обязательной сертификации с 1 января 2023 года, говорится в сообщении на сайте Национального агентства вина Минсельхоза Грузии. По информации ведомства, данное решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентоспособного рынка. Соответствующие изменения внесены в закон Грузии "О лозе и вине" в 2021 году. Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии. Одним из основных направлений деятельности Национального агентства вина является содействие обеспечению качества грузинского вина. Цель агентства – добиться того, чтобы алкогольные напитки, производимые в стране, полностью соответствовали международным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина