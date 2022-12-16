Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221216/alkogolnye-napitki-v-gruzii-budut-podlezhat-sertifikatsii-273112056.html
Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации
Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации
Это решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции и защите потребительского рынка от фальсификации 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T12:09+0400
2022-12-16T12:10+0400
грузия
экономика
новости
национальное агентство вина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24086/00/240860030_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_a0d8d36d21928a316420e4dfbc8026d1.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, в целях обеспечения качества грузинского вина подлежит обязательной сертификации с 1 января 2023 года, говорится в сообщении на сайте Национального агентства вина Минсельхоза Грузии. По информации ведомства, данное решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентоспособного рынка. Соответствующие изменения внесены в закон Грузии "О лозе и вине" в 2021 году. Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии. Одним из основных направлений деятельности Национального агентства вина является содействие обеспечению качества грузинского вина. Цель агентства – добиться того, чтобы алкогольные напитки, производимые в стране, полностью соответствовали международным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24086/00/240860030_0:0:1824:1368_1920x0_80_0_0_c7c35857a2f270f640fa273f863eb1bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина

Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации

12:09 16.12.2022 (обновлено: 12:10 16.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerОткрытие винной выставки в столице Грузии
Открытие винной выставки в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Это решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции и защите потребительского рынка от фальсификации
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, в целях обеспечения качества грузинского вина подлежит обязательной сертификации с 1 января 2023 года, говорится в сообщении на сайте Национального агентства вина Минсельхоза Грузии.
По информации ведомства, данное решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентоспособного рынка.
Соответствующие изменения внесены в закон Грузии "О лозе и вине" в 2021 году.

Согласно нововведению, прежде, чем вынести продукцию на продажу на местный рынок, производители и реализаторы должны получить сертификат в Национальном агентстве вина, на основании протокола, выданного аккредитованной лабораторией.

Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии.
Одним из основных направлений деятельности Национального агентства вина является содействие обеспечению качества грузинского вина. Цель агентства – добиться того, чтобы алкогольные напитки, производимые в стране, полностью соответствовали международным стандартам.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0