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Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации
Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации
Это решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции и защите потребительского рынка от фальсификации 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T12:09+0400
2022-12-16T12:09+0400
2022-12-16T12:10+0400
грузия
экономика
новости
национальное агентство вина
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, в целях обеспечения качества грузинского вина подлежит обязательной сертификации с 1 января 2023 года, говорится в сообщении на сайте Национального агентства вина Минсельхоза Грузии. По информации ведомства, данное решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентоспособного рынка. Соответствующие изменения внесены в закон Грузии "О лозе и вине" в 2021 году. Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии. Одним из основных направлений деятельности Национального агентства вина является содействие обеспечению качества грузинского вина. Цель агентства – добиться того, чтобы алкогольные напитки, производимые в стране, полностью соответствовали международным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина
Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации
12:09 16.12.2022 (обновлено: 12:10 16.12.2022)
Это решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции и защите потребительского рынка от фальсификации
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik.
Алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, в целях обеспечения качества грузинского вина подлежит обязательной сертификации с 1 января 2023 года, говорится в сообщении на сайте
Национального агентства вина Минсельхоза Грузии.
По информации ведомства, данное решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентоспособного рынка.
Соответствующие изменения внесены в закон Грузии "О лозе и вине" в 2021 году.
Согласно нововведению, прежде, чем вынести продукцию на продажу на местный рынок, производители и реализаторы должны получить сертификат в Национальном агентстве вина, на основании протокола, выданного аккредитованной лабораторией.
Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии.
Одним из основных направлений деятельности Национального агентства вина является содействие обеспечению качества грузинского вина. Цель агентства – добиться того, чтобы алкогольные напитки, производимые в стране, полностью соответствовали международным стандартам.