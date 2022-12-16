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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

С марта текущего года ключевая ставка в России снизилась с 20 до 7,5% 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T15:27+0400

2022-12-16T15:27+0400

2022-12-16T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор решил уменьшить ставку до 14%, а в начале июня вернул ее на уровень до введения против России санкций – 9,5% В дальнейшем ставка была снижена до 7,5%.В документе отмечается, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 12,0-15,0% в 2022 году, 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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