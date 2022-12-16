https://sputnik-georgia.ru/20221216/den-pamyati-svyatoy-varvary-2022-molitvy-o-chem-prosyat-velikomuchenitsu-273080013.html

День памяти святой Варвары 2022: молитвы, о чем просят великомученицу

День памяти святой Варвары 2022: молитвы, о чем просят великомученицу

Православная церковь отмечает день памяти святой Варвары 17 декабря – идя на смерть великомученица испросила у Господа себе дар спасать всех от болезни и... 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T10:24+0400

2022-12-16T10:24+0400

2022-12-16T10:24+0400

справки

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Кем была святая Варвара, какие молитвы возносят великомученице и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия. Житие великомученицы По церковным хроникам, будущая великомученица жила в Илиополе Финикийском в конце III - начале IV века. Варвара – единственная дочь знатного язычника Диоскора, с юного возраста была необыкновенно красивой и умной. Диоскор, рано овдовев, прятал дочь в специально построенном для нее замке, который она покидала только с разрешения отца, чтобы уберечь деву от посторонних взоров. Став совершеннолетней, Варвара в тайне от отца-язычника приняла христианство. Узнав об этом, Диоскор, отрекся от дочери и выдал Варвару как христианку тогдашнему правителю Максимиану (305-311). Прельщенный красотой Варвары, Максимиан пытался убедить деву отречься от веры. Но будущая великомученица, бесстрашно отвергнув предложение правителя, всенародно объявила себя христианкой. По приказу Максимиана деву подвергли жестоким пыткам, но Варваре явился Спаситель, и чудесным образом исцелил великомученицу от ран. Когда ни лесть, ни пытки не вынудили Варвару отречься от веры, правитель приказал отрубить девушке голову, а казнил собственную дочь жестокий отец. Варвару, чтобы еще больше ее унизить, вывели на казнь совершенно обнаженной. Но и тут Господь сотворил чудо – неземной свет как одежда окутал великомученицу, и никто ее наготы не увидел. Вместе с великомученицей обезглавили и другую христианку – святую Иулианию. Вскоре палачей великомученицы настигла Божья кара – сразу после казни разразилась страшная гроза и удары молнии убили Диоскора и Максимиана. Останки святых дев похоронил один из жителей города – Галентиан. Над местом захоронения построили церковь, которая приносила исцеление страждущим. Барбароба В Грузии, где издревле почитают великомученицу, день святой Варвары называют Барбароба. Только в столице в честь святой Варвары возведены четыре храма – первый из них построили в VIII веке. Великомученицу считают покровительницей детей, поэтому в день памяти святой Варвары в грузинских церквях на праздничной службе всегда присутствует много детей. В день памяти великомученицы в грузинских семьях пекут лобиани – лепешки с фасолевой начинкой. В Грузии в этот день отмечают и "бедоба", что в переводе с грузинского означает "день судьбы", поэтому очень важно, кто в этот день зайдет в дом в качестве первого гостя. О чем просят Святой Варваре возносят молитвы и просят о том, чтобы не умереть без исповеди и Святого причастия. Великомученицу просят оградить от внезапной и скоропостижной смерти, тяжких болезней. Святую Варвару просят послать здоровье детям и защитить от несправедливости. Великомученицу считают покровительницей женщин, поэтому бездетные женщины просят святую помочь забеременеть. С молитвой к великомученице обращаются для защиты от грома. По преданию именно молния поразила палачей святой Варвары. Святая Варвара покровительствует шахтерам и артиллеристам. Молитвы Молитва первая Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваро! Блаженна еси, яко Премирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе, но Сам Бог, Отец Небесный, Иже тебе, веры ради от невернаго отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дщерь Себе возлюбленную прият; за тленное земнаго имения наследие плоти нетление дарова; труды мученическия упокоением Небеснаго измени Царствия; временное твое житие, смертию Его ради пресеченное, сицевою воспрослави почестию, яко душу с лики Небесных вчини духов, тело же, на земли в храме их ангельском положенное, Ангелом заповеда сохранити цело, честно и многочудесно. Блаженна еси, Христу Сыну Божию, Жениху Небесному, уневещанная дево, Егоже доброты твоея Рачителя имети желающи, всю себе страданием, ранами, удов резанием и самыя главы усечением, аки утварьми дражайшими, потщалася еси украсити: да тако, яко жена, верна главе своей — мужу, Христу духом и телом соединишися неразлучно, глаголющи: "Обретох, Егоже возлюби душа моя, удержах Его и не оставих Его". Блаженна еси, яко Святый Дух на тебе почил есть, имже духовными духовная разсуждати научена, вся духи лукавствия во идолех яко пагубныя отринула еси и Единаго Бога Духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истиною кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: "Троицу чту, Едино Божество". Сию Святую Троицу, Юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим прославила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко да и аз всегда тройственною веры, любве и надежды добродетелию, Туюжде Святую Троицу почитаю. Имам светильник веры, но празден благих дел елеа; ты, мудрая дево, страдальческую плоть твою, крове исполненную и ранами преливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем душевную мою свещу украсивши, сподоблюся по тебе в Чертог Небесный внити. Пресельник аз есмь на земли и пришлец, якоже вси отцы мои; благ вечных наследнице и блаженныя вечери в Царствии Небеснем причастнице, яко в странствии жития, Трапезы Божественныя угодения, сице и во исходе от мира желаемаго сподоби мя напутствования; и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающия плоти моея, яко иногда Ангел Илии, глаголющи: востани, яждь и пий; яко да благодатию Божественных Тела и Крове Тайн укреплен, преиду в крепости яди тоя далекий путь смерти, даже до Горы Небесныя: и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою Бога Троицу узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся видети и славити Его в некончаемыя веки. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки