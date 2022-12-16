https://sputnik-georgia.ru/20221216/effekt-bumeranga-nefti-predrekli-100-dollarov-za-barrel-273121270.html

Эффект бумеранга: нефти предрекли 100 долларов за баррель

Эффект бумеранга: нефти предрекли 100 долларов за баррель

После введения ценового потолка в Европе и США ждут снижения нефтяных котировок. Однако аналитики предрекают дефицит 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T14:24+0400

2022-12-16T14:24+0400

2022-12-16T14:24+0400

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Рынок уже ощущает дисбаланс: предложение сжимается, спрос, прежде всего со стороны Китая, растет. По мнению экспертов крупнейших инвестбанков, сырье не подешевеет, а приблизится к 110 долларам за баррель, считает автор РИА Новости Наталья Дембинская. СамоограниченияЗапрет на транспортировку российской нефти по морю вступил в силу 5 декабря. Кроме того, ЕС, "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную цену — 60 долларов за баррель. Москва переориентировалась на Индию, Китай и Турцию.Европейцы пытаются восполнить дефицит импортом из США, Северной Африки, с Ближнего Востока. Однако ни один поставщик не способен резко нарастить добычу для рынка ЕС.До 110 за баррельИнициаторы ценового потолка, похоже, и сами понимают, что ничего у них не получится. Это "не повлияет на биржевые котировки", признал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Такие действия "Большой семерки", несмотря на хитрую логику, российские доходы снизят минимально, а вот потрясения мировым энергетическим рынкам обеспечат", — отмечает The National Interest. Для Запада это чревато серьезными неприятностями. И конечно, нефть подорожает.По оценкам Goldman Sachs, в первом квартале баррель будет стоить 90 долларов, во втором — 95.В Bank of America для Brent предсказывают 110 долларов во втором полугодии. Многое зависит от спроса в Китае и Индии. А все указывает на то, что он вырастет.На встрече 4 декабря страны ОПЕК+ подтвердили ранее принятое решение уменьшить объем производства на два миллиона баррелей в сутки. В BofA считают, что в 2023-м картель лишь ужесточит свою политику.Это полностью отвечает интересам Москвы и других ключевых экспортеров. Чего не скажешь о США, Евросоюзе и прочих импортерах. Трейдеры ждут, что Индия и Китай заменят ЕС в качестве крупнейших потребителей углеводородов из России.Пекин на днях объявил о радикальных изменениях в политике "нулевой терпимости" к COVID-19, требования к тестированию и ограничения на поездки ослабили. Значит, Китаю понадобится больше топлива. ЕС же и так постоянно испытывает "энергетический голод". Конкуренция между азиатским и европейским рынками усилится и явно не поспособствует снижению цен."Теневой флот"В отрасли между тем говорят о расширении российского "теневого флота". Компании якобы возвращают в эксплуатацию законсервированные танкеры, а судовладельцы из ЕС передают активы операторам не из "Большой семерки".Однако, как подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, России не нужен "теневой флот". Покупателей и так достаточно."Многие страны — производители нефти на протяжении большого количества времени находятся и находились под санкциями, сегодня это не большая проблема", — пояснил Чепа.Смягчить эффектыПотерь, конечно, не избежать. Доходы от продажи сырья начали падать еще в ноябре.По информации Международного энергетического агентства (МЭА), российские предприятия получили 15,8 миллиарда долларов — на 700 миллионов меньше, чем в октябре.По данным Минфина, в ноябре страна заработала на нефти и газе на 90 миллиардов рублей меньше, чем планировали. Однако, как подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов, воздействие ценовых ограничений на бюджет оценивать преждевременно — Москва ведь примет ответные меры.Как бы там ни было, то, на что рассчитывали в ЕС и США, не случится. Потолок недостаточно низок.Ответные меры еще не озвучили. Но ясно, что основные поставки перенаправят в Китай и Индию. А "объедки" с азиатского "стола" вполне могут достаться европейцам, но уже втридорога.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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