https://sputnik-georgia.ru/20221216/eksklyuzivy-na-politicheskom-bezrybe--chto-volnuet-gruzinskuyu-pressu-273136925.html

Эксклюзивы на политическом безрыбье – что волнует грузинскую прессу?

Эксклюзивы на политическом безрыбье – что волнует грузинскую прессу?

Вопрос наболевший, особенно если учесть, что стиль, характер, а порой и отсутствие публикаций в разделе политики позволяет довольно правдоподобно судить о... 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T21:31+0400

2022-12-16T21:31+0400

2022-12-16T21:35+0400

грузия

аналитика

политика

колумнисты

михаил саакашвили

эммануэль макрон

европа

франция

тбилиси

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251875637_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_35d5a1aa6a29d1aabbca4bbdda6cf064.jpg

Выбор тем для диалога между оппонентами в последнее время не особенно разнообразен и широк. Почти всех, кого имело смысл арестовывать, уже посадили и отпустили. По всем вопросам, требовавшим договоренности, не договорились – похоже, и не собирались. Совместные документы, инициированные посредниками в лице Шарля Мишеля, так и остались не подписаны: то встала в позу одна сторона, то заявила об отказе другая. Ну и народ, конечно, предательски подвел оппозицию, наотрез отказавшись крушить все вокруг и врываться в парламент. А додуматься до чего-то более рационального и, так сказать, полезного – то есть, до занятий реальной политикой – фантазии ни у одних, ни у других не хватило. Страшно подумать, как бы нашим лидерам удалось сохранить хоть толику общественного интереса к себе, если б им на помощь неожиданно для всех не пришел склонный к эксцентричным поступкам третий президент?! В момент, когда Михаил Саакашвили нелегально пересек в опломбированном контейнере грузинскую границу, он фактически спас их от идеологического краха и бесславного забвения. Естественно, (и надо же – в самый канун выборов!) нарушитель был арестован, благо до этого и так официально находился в розыске. Чем руководствовался и на что рассчитывал экс-президент, так и осталось загадкой, но партиям, включая правящую, его арест открыл вожделенное пространство для "творческого" приложения сил. А довольной прессе был подброшен целый ворох горячих, словно свежеиспеченные пирожки, тем. Трудно сказать, каково пришлось самому Саакашвили, но ему вряд ли позавидуешь. Его проблемы стали ристалищем для скрещения копий. И, заодно, для увода обостренного внимания граждан в безобидную для правящей команды сторону. И мало кого заботит, что сами оценки при этом стремительно обесцениваются, и вполне может случиться, что никакой шкалы не понадобится вообще. Возникает подозрение, что власть опрометчиво воспринимает общественный нигилизм, переросший в индифферентность, как фактор стабильности. Однако стабильность эта, мягко выражаясь, застойная. Иной раз ее пытаются расшевелить темами помельче. Бравурная дискуссия, например, развернулась на днях в связи с предложенным тбилисцам столичной мэрией предновогодним слоганом – "Город мира". Как думаете, что вызвало возмущение? – Слово "мир". Похоже, тех, кто ни в чем не желает согласия, мир пугает и приводит в растерянность. Словно не он является заветной мечтой любого нормального человека! И будто войны не завершаются все тем же миром?! Особенно тревожно на душе от того, что силы, осуждающие призывы к миру, в последнее время, как свидетельствует медиа, множатся во всем мире. Поскорее бы суд вынес решение относительно лечения Саакашвили за рубежом – хоть одной темой станет меньше, сетует Дзабирадзе. Отчасти это, видимо так. Накануне назначенного срока даже такое относительно нейтральное издание, как газета "Резонанси", отвела обсуждению проблемы едва ли не целый номер. Но стоило заседание перенести, и ажиотаж спал. Тем не менее, позвольте не согласиться в данном случае с известным политологом. Отсрочит ли суд исполнение наказания или решит, что Саакашвили в лечении за рубежом не нуждается, тема никуда не уйдет. Хотя бы потому как других просто нет или же все другие непосредственно связаны с ней. По свидетельству клинического директора "Вивамеди", Саакашвили ест, когда и что пожелает, не ест же, если не хочет, а не не может. Тем не менее, и одно, и другое дает политикам, экспертам и журналистам богатую пищу для пересудов и протеста. Спрашивается, каким образом и с какой целью? Недавний скандал, вокруг вице-спикера, породил серьезные сомнения в кристалльности европарламентариев. Возможно, неслучайно сам Саакашвили настаивает, что здоров, опасаясь перебираться в Европу… Судя по всему, он предпочитает воплощать жертву российского президента, о чем написал на днях во Францию Эммануэлю Макрону. Не будем обсуждать, насколько сейчас российскому и французскому лидерам до Саакашвили. Суть в том, что в самом этом обращении проявились далеко не лучшие приметы нашего времени. Политологи не зря считают, что "Грузинская мечта" не верит заверениям о том, что нынешний заключенный в ближайшем будущем не вернется в политику. Ведь "политика" давно превратилась в огромный театр абсурда, где скомпрометировавшему себя "актеру" дается шанс повести себя, как уличная девка: одернуть подол платья и как ни в чем не бывало продолжить путь. Возможно, возникающая при виде всего этого индифферентность граждан действительно способна временно сработать в интересах правящей силы. Но она явно пойдет не на пользу интересам грузинского общества, даже не взирая на пресловутый двузначный экономический рост и желание сделать Тбилиси "Городом мира". В конце концов, победа достигается по-разному. Можно, будучи сильнее, достойно обогнать соперников и первым добежать до финиша. А можно уйти со старта в одиночку, просто не дав другим стартовать. И тогда бег теряет всякий смысл… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

европа

франция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

грузия, аналитика, политика, колумнисты, михаил саакашвили, эммануэль макрон, европа, франция, тбилиси, европарламент, грузинская мечта