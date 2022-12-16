https://sputnik-georgia.ru/20221216/fotosnimok-ubiytsy-pushkina-prodali-na-auktsione-pochti-v-chetyre-raza-dorozhe-startovoy-tseny-273118697.html

Фотоснимок убийцы Пушкина продали на аукционе почти в четыре раза дороже стартовой цены

Фотоснимок убийцы Пушкина продали на аукционе почти в четыре раза дороже стартовой цены

Стартовая цена лота была 90 тысяч рублей 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T13:39+0400

2022-12-16T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Фотоснимок с изображением Жоржа Дантеса, выполненный спустя 28 лет после фатальной дуэли с русским поэтом Александром Пушкиным, ушел с молотка на аукционе за 340 тысяч рублей, сообщила пресс-служба "ЛитФонда".Отмечается, что фотография сделана в 1865 году в Париже в мастерской Андре Дисдери, фотографа Наполеона III. Стартовая цена лота – 90 тысяч рублей.Дантес сразился с Пушкиным на дуэли в 1837 году, после чего был вынужден покинуть Россию, поскольку смертельно ранил писателя. Что касается его дальнейшей судьбы, во Франции Дантес строил политическую карьеру. "Но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение шестидесяти лет душой общества…" – цитирует "Литфонд" книгу Марка Алданова "Портреты. Французская карьера Дантеса".Дантеса не стало в возрасте 83 лет. Он скончался в 1895 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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