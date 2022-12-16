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Гигантский аквариум на 1 миллион литров воды лопнул в Берлине
Гигантский аквариум на 1 миллион литров воды лопнул в Берлине
В резервуаре находилось около 1 миллиона литров воды и 1,5 тысячи особей разнообразных рыб 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T16:52+0400
2022-12-16T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Огромный аквариум, который украшал фойе отеля Dom Aquaree близ площади Александерплац, лопнул в Берлине.Этот аттракцион с 30 диорамами бассейнов с пресной и морской водой и лифтом заработал в гостинице немецкой столицы в 2004 году. Крупный стеклянный цилиндр возвышался на шесть этажей в атриуме здания.Отмечается, что в нем было около 1 миллиона литров воды. По информации полиции, вода вытекла на улицу и создала потоп на Карл-Либкнехт-Штрассе. В данное время правоохранители и спасатели проверяют, не затронута ли подземная автостоянка."Сколько рыб погибло, неизвестно", - сообщил представитель полиции, подчеркнув, что в аквариуме плавало 1,5 тысячи особей разнообразных рыб. В результате чрезвычайного происшествия два человека получили ранения, их госпитализировали, пишет Berliner Zeitung.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, берлин
в мире, новости, происшествия, берлин
Гигантский аквариум на 1 миллион литров воды лопнул в Берлине
16:52 16.12.2022 (обновлено: 17:09 16.12.2022)
В резервуаре находилось около 1 миллиона литров воды и 1,5 тысячи особей разнообразных рыб
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Огромный аквариум, который украшал фойе отеля Dom Aquaree близ площади Александерплац, лопнул в Берлине.
Этот аттракцион с 30 диорамами бассейнов с пресной и морской водой и лифтом заработал в гостинице немецкой столицы в 2004 году. Крупный стеклянный цилиндр возвышался на шесть этажей в атриуме здания.
Отмечается, что в нем было около 1 миллиона литров воды. По информации полиции, вода вытекла на улицу и создала потоп на Карл-Либкнехт-Штрассе. В данное время правоохранители и спасатели проверяют, не затронута ли подземная автостоянка.
"Сколько рыб погибло, неизвестно", - сообщил представитель полиции, подчеркнув, что в аквариуме плавало 1,5 тысячи особей разнообразных рыб. В результате чрезвычайного происшествия два человека получили ранения, их госпитализировали, пишет Berliner Zeitung.