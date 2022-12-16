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Гигантский аквариум на 1 миллион литров воды лопнул в Берлине

Гигантский аквариум на 1 миллион литров воды лопнул в Берлине

В резервуаре находилось около 1 миллиона литров воды и 1,5 тысячи особей разнообразных рыб 16.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Огромный аквариум, который украшал фойе отеля Dom Aquaree близ площади Александерплац, лопнул в Берлине.Этот аттракцион с 30 диорамами бассейнов с пресной и морской водой и лифтом заработал в гостинице немецкой столицы в 2004 году. Крупный стеклянный цилиндр возвышался на шесть этажей в атриуме здания.Отмечается, что в нем было около 1 миллиона литров воды. По информации полиции, вода вытекла на улицу и создала потоп на Карл-Либкнехт-Штрассе. В данное время правоохранители и спасатели проверяют, не затронута ли подземная автостоянка."Сколько рыб погибло, неизвестно", - сообщил представитель полиции, подчеркнув, что в аквариуме плавало 1,5 тысячи особей разнообразных рыб. В результате чрезвычайного происшествия два человека получили ранения, их госпитализировали, пишет Berliner Zeitung.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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