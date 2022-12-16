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https://sputnik-georgia.ru/20221216/kakoe-zhivotnoe-stanet-simvolom-novogo-goda-vostochnyy-goroskop-na-2023-271442601.html
Символ Нового 2023 года? Восточный гороскоп
Символ Нового 2023 года? Восточный гороскоп
Чуть больше двух месяцев осталось до нового года, однако уже многих интересует, год какого животного в 2023-м наступает по восточному гороскопу 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T15:06+0400
2022-12-16T15:06+0400
справки
новый год
китайский новый год
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В восточном гороскопе каждый год имеет своего хозяина - заручившись покровительством нового символа, можно надеяться на благополучие в новом году и удачу.Принимая во внимание интерес читателей, Sputnik Грузия рассказывает, какое животное по восточному гороскопу станет символом нового 2023 года, так как, зная его предпочтения и вкусы, вы сможете обеспечить себе расположение покровителя.Какое животное станет символом года?Каждый год, по восточному гороскопу, проходит под покровительством определенного животного, а также имеет свой цвет и стихию. Символом нового 2023 года станет Черный (Синий, Голубой) Водяной Кролик, который сменит Водяного Тигра и начнет править 22 января.По восточному гороскопу, символ 2023 года обещает спокойствие и стабильность, а также сулит возможность для принятия серьезных решений.Кролик обладает спокойным, добрым и чутким характером – пушистик проворный, умелый, находчивый, изобретательный и очень ответственный, однако в то же время может быть легкомысленным, слишком ранимым и невероятно скрытным.Символ нового 2023 года настоящий дипломат и предпочитает избегать конфронтации, поэтому наступающий год может стать периодом компромиссов и договоренностей, которые позволят сохранить не только здоровые отношения между людьми, но и мировой порядок.Кролик, по восточному гороскопу, яркая индивидуальность – он вызывает восхищение у окружающих. Животное обладает решительностью, честолюбием, талантом, тактом, хорошей интуицией и безукоризненным вкусом - обладающие такими качества смогут добиться успеха в год Кролика.Символ 2023 года не терпит спонтанности, поэтому к делу нужно подходить к делу с чувством, с толком, с расстановкой, взвесив все свои действия и шаги. Так вы сможете угодить покровителю года и заложить фундамент для будущего профессионального роста и прибыли, которая в следующем году обязательно увеличится в результате правильно принятых решений.Символ нового 2023 года хороший семьянин - ему очень легко отказаться от светского раута и других развлечений в пользу просмотра мультфильма с детьми. У Кролика дома всегда очень чисто и уютно - он гостеприимный и радушный хозяин и всегда готов пойти на уступки тем, кого любит и ценит.Кролик обещает в 2023 году много позитивных событий, любви и романтики – соответственно многих в Новом году ждут приятные изменения в личной жизни - к примеру, женитьба или зачатие ребенка.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , новый год, китайский новый год
справки , новый год, китайский новый год

Символ Нового 2023 года? Восточный гороскоп

15:06 16.12.2022
© AP Photo / Dita AlangkaraКитайский Новый год. Традиции и обычаи. Праздничные украшения и символы
Китайский Новый год. Традиции и обычаи. Праздничные украшения и символы - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
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Чуть больше двух месяцев осталось до нового года, однако уже многих интересует, год какого животного в 2023-м наступает по восточному гороскопу
В восточном гороскопе каждый год имеет своего хозяина - заручившись покровительством нового символа, можно надеяться на благополучие в новом году и удачу.
Принимая во внимание интерес читателей, Sputnik Грузия рассказывает, какое животное по восточному гороскопу станет символом нового 2023 года, так как, зная его предпочтения и вкусы, вы сможете обеспечить себе расположение покровителя.

Какое животное станет символом года?

Каждый год, по восточному гороскопу, проходит под покровительством определенного животного, а также имеет свой цвет и стихию. Символом нового 2023 года станет Черный (Синий, Голубой) Водяной Кролик, который сменит Водяного Тигра и начнет править 22 января.
По восточному гороскопу, символ 2023 года обещает спокойствие и стабильность, а также сулит возможность для принятия серьезных решений.
Кролик обладает спокойным, добрым и чутким характером – пушистик проворный, умелый, находчивый, изобретательный и очень ответственный, однако в то же время может быть легкомысленным, слишком ранимым и невероятно скрытным.
© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina / Перейти в фотобанкНовогодние мероприятия в рамках фестиваля "Лучший город зимы"
Новогодние мероприятия в рамках фестиваля Лучший город зимы - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2022
Новогодние мероприятия в рамках фестиваля "Лучший город зимы"
© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
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Символ нового 2023 года настоящий дипломат и предпочитает избегать конфронтации, поэтому наступающий год может стать периодом компромиссов и договоренностей, которые позволят сохранить не только здоровые отношения между людьми, но и мировой порядок.
Кролик, по восточному гороскопу, яркая индивидуальность – он вызывает восхищение у окружающих. Животное обладает решительностью, честолюбием, талантом, тактом, хорошей интуицией и безукоризненным вкусом - обладающие такими качества смогут добиться успеха в год Кролика.
Символ 2023 года не терпит спонтанности, поэтому к делу нужно подходить к делу с чувством, с толком, с расстановкой, взвесив все свои действия и шаги. Так вы сможете угодить покровителю года и заложить фундамент для будущего профессионального роста и прибыли, которая в следующем году обязательно увеличится в результате правильно принятых решений.
© AP Photo / Andy WongКитайский Новый год. Традиции и обычаи. Праздничные украшения и символы
Китайский Новый год. Традиции и обычаи. Праздничные украшения и символы - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2022
Китайский Новый год. Традиции и обычаи. Праздничные украшения и символы
© AP Photo / Andy Wong
Символ нового 2023 года хороший семьянин - ему очень легко отказаться от светского раута и других развлечений в пользу просмотра мультфильма с детьми. У Кролика дома всегда очень чисто и уютно - он гостеприимный и радушный хозяин и всегда готов пойти на уступки тем, кого любит и ценит.
Кролик обещает в 2023 году много позитивных событий, любви и романтики – соответственно многих в Новом году ждут приятные изменения в личной жизни - к примеру, женитьба или зачатие ребенка.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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