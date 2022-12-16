https://sputnik-georgia.ru/20221216/kogda-poletyat-samolety-chto-meshaet-vozobnovleniyu-aviasoobscheniya-mezhdu-gruziey-i-rossiey-273119416.html

Когда полетят самолеты: что мешает возобновлению авиасообщения между Грузией и Россией

Когда полетят самолеты: что мешает возобновлению авиасообщения между Грузией и Россией

Жителей двух соседних стран – России и Грузии – уже три с половиной года волнует вопрос: когда же восстановится прямое авиасообщение. И вот на днях зажглась... 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T14:33+0400

2022-12-16T14:33+0400

2022-12-16T14:33+0400

аналитика

грузия

экономика

россия

грузино-российские отношения

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В декабре в Госдуме и МИД России начали заявлять о перспективе отмены визового режима с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения. В этом нуждаются простые люди, отмечалось в заявлениях. Что мешает восстановлению прямого авиасообщения между странами и какую выгоду в случае его возобновления могла бы получить грузинская экономика – разбирался Sputnik Грузия. Неразрывные связи Российско-грузинские политические связи давно находятся в тупике, выхода из которого пока не видно. Тем временем, страны настолько тесно привязаны друг к другу, что на фоне отсутствия дипотношений и прямого авиасообщения активно ведут (и наращивают) взаимную торговлю. Как результат, Россия сегодня занимает второе место в списке главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-октябре 2022 года вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $1,9 млрд, а экспорт из Грузии в Россию увеличился более чем на 10%. Отсутствие возможности добираться из Грузии в Россию и обратно на самолетах посредством прямых авиарейсов создает гражданам двух стран большие неудобства. Тем более, что и в туристической статистике граждане России занимают лидирующие позиции. В январе-ноябре 2022 года Грузию посетили 997,7 тыс граждан России, что на 412,9% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, и на 29% меньше, чем в допандемийном 2019-м. Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили $2,8 млрд, говорится в материалах Национального банка Грузии. Наибольшую сумму в январе-октябре потратили визитеры из России – $677,9 млн. Как обстоит дело сегодня В 2019 году в ответ на волну протестов с антироссийскими лозунгами после приезда в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова указом президента России Владимира Путина прямое авиасообщение между двумя странами было прервано. Сейчас о возможности его возобновления (а также о безвизовом режиме для грузинских граждан, который прекратил свое действие еще в 2000 году) в интервью российскому ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. "В случае формирования нужных для этого предпосылок – условия в Тбилиси хорошо известны – не исключаем принятия решений на этот счет", - отметил дипломат. Также, напомнил он, прогноз экономического роста Грузии в этом году был повышен до двузначной цифры "в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией". Как заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили, официально страна еще не получала никаких обращений по этому поводу от российской стороны. Он подчеркнул, что "разные международные авиационные организации ввели определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний, поэтому этот вопрос сегодня так легко не решится". Однако если решение о возобновлении авиасообщения все же будет принято, то серьезных проблем с осуществлением полетов не будет – ранее, как сообщало российское издание "Коммерсантъ", РФ удалось вывести из бермудского реестра 201 самолет (в том числе 150 Boeing и Airbus). Ранее воздушные средства имели двойную регистрацию в России и на Бермудских островах, в связи с чем не соответствовали международным правилам летной годности и не могли летать в другие страны (за некоторыми исключениями) – их посадку не принимали зарубежные аэропорты. Сейчас (с учетом российских самолетов Sukhoi Superjet) РФ имеет порядка 300 самолетов, способных летать за рубеж. Отмечается, в 2019-2021 годах за рубеж в среднем регулярно летало 300-500 самолетов российских авиакомпаний. По словам политолога Арчила Сихарулидзе, предпосылки для восстановления авиасообщения между странами существуют давно и инициатива в решении этого вопроса находится на стороне России. Что касается Грузии, то здесь от нее мало зависит, считает эксперт, потому что решение об отмене полетов было принято Россией в одностороннем порядке. "Учитывая то, что это в интересах России – иметь в лице Грузии нормального партнера – авиасообщение должно быть, наконец, восстановлено", - сказал эксперт в интервью Sputnik Грузия. Политолог отмечает, что на фоне происходящих на Украине событий именно Грузия оказалась самым прагматичным государством. "Грузия – это та страна, которая не ввела санкции против России и ведет себя максимально адекватно. В ответ на прагматичную линию и адекватную политику Россия может согласиться сделать ответные позитивные шаги в виде возобновления авиасообщения", - считает Сихарулидзе. По его словам, если Россия сегодня играет роль альтернативы западному миру, то она должна быть готова открывать свои границы и быть привлекательной для иностранных граждан. По мнению эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, принятию решения о восстановлении авиасообщения в первую очередь препятствует несовпадение взглядов насчет территориальной целостности Грузии. В Тбилиси и в Москве на это смотрят совершенно противоположно. "Это мешает нормализации межгосударственных отношений, накладывая отпечаток почти по всем направлениям. Если рассмотреть это в качестве текущего момента, получается какой-то асимметрический вопрос", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия. По его словам, без симметричного подхода налаживание воздушного сообщения будет спотыкаться о многие подводные камни. Кому выгода? Как рассказал Сосо Арчвадзе, сегодня в Грузии на 150 тысяч больше граждан России, чем было 10 лет назад, и их число постоянно увеличивается. Эти люди, отмечает эксперт, обосновываясь в Грузии, поддерживают экономические, культурные, семейные связи с родственниками и бизнес-партнерами в России. Наиболее удобным транспортом в этих условиях для них является авиационное сообщение. Соответственно, потребность в нем возрастает. "Напомню, что в начале 90-х годов из Тбилиси в Москву летало семь рейсов ежедневно. Это показывает, насколько тесные связи были между странами", - подчеркнул Арчвадзе. По словам эксперта, обычно прогресс зиждется на взаимовыгодных отношениях – в том числе в торговле и сфере услуг – к которым относится воздушное сообщение между странами. Это упрощает налаживание бизнес-связей. По информации, которой поделился Арчвадзе, многие российские фирмы и физические лица открыли свой бизнес и представительство в Грузии. И для них, конечно, было бы удобней напрямую летать на родину, а не тратить нервы и время на пересадки. "Для бизнеса это могло бы быть большим стимулом, для двух стран – возможностью роста взаимовыгодных отношений", - заключил Арчвадзе. По последнему прогнозу МВФ, рост ВВП Грузии в 2022 году составит 10%. Напомним, в октябре Фонд прогнозировал рост на уровне 8,8%, а до начала событий на Украине — на уровне 5,9%. Аналогичный прогноз в конце октября озвучил и председатель Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.По словам Старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Грузия многое выиграет в результате отмены визового режима и восстановления авиасообщения с Россией. "Грузия выиграет и от российского туризма. Но не нужно рассчитывать только на туризм. Есть еще много других экономических аспектов, например, транспортные коридоры, к той же самой Армении или Турции, через Грузию они будут очень востребованы", - сказал эксперт Sputnik Грузия.Офицеров-Бельский пояснил, что транспортный коридор - это не только торговля, это всегда еще и производство."Там, где есть транспортный коридор, есть возможность для того, чтобы что-то новое создавать. И Грузия в этом тоже нуждается. Нуждается и в технологиях, и в притоке капитала. Это все, на самом деле, возможно, поэтому думаю, что это очень хорошая перспектива", - считает эксперт. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.

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аналитика, грузия, экономика, россия, грузино-российские отношения