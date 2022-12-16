https://sputnik-georgia.ru/20221216/kogda-poletyat-samolety-chto-meshaet-vozobnovleniyu-aviasoobscheniya-mezhdu-gruziey-i-rossiey-273119416.html
Когда полетят самолеты: что мешает возобновлению авиасообщения между Грузией и Россией
Когда полетят самолеты: что мешает возобновлению авиасообщения между Грузией и Россией
Жителей двух соседних стран – России и Грузии – уже три с половиной года волнует вопрос: когда же восстановится прямое авиасообщение. И вот на днях зажглась... 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T14:33+0400
2022-12-16T14:33+0400
2022-12-16T14:33+0400
аналитика
грузия
экономика
россия
грузино-российские отношения
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В декабре в Госдуме и МИД России начали заявлять о перспективе отмены визового режима с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения. В этом нуждаются простые люди, отмечалось в заявлениях. Что мешает восстановлению прямого авиасообщения между странами и какую выгоду в случае его возобновления могла бы получить грузинская экономика – разбирался Sputnik Грузия. Неразрывные связи Российско-грузинские политические связи давно находятся в тупике, выхода из которого пока не видно. Тем временем, страны настолько тесно привязаны друг к другу, что на фоне отсутствия дипотношений и прямого авиасообщения активно ведут (и наращивают) взаимную торговлю. Как результат, Россия сегодня занимает второе место в списке главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-октябре 2022 года вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $1,9 млрд, а экспорт из Грузии в Россию увеличился более чем на 10%. Отсутствие возможности добираться из Грузии в Россию и обратно на самолетах посредством прямых авиарейсов создает гражданам двух стран большие неудобства. Тем более, что и в туристической статистике граждане России занимают лидирующие позиции. В январе-ноябре 2022 года Грузию посетили 997,7 тыс граждан России, что на 412,9% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, и на 29% меньше, чем в допандемийном 2019-м. Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили $2,8 млрд, говорится в материалах Национального банка Грузии. Наибольшую сумму в январе-октябре потратили визитеры из России – $677,9 млн. Как обстоит дело сегодня В 2019 году в ответ на волну протестов с антироссийскими лозунгами после приезда в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова указом президента России Владимира Путина прямое авиасообщение между двумя странами было прервано. Сейчас о возможности его возобновления (а также о безвизовом режиме для грузинских граждан, который прекратил свое действие еще в 2000 году) в интервью российскому ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. "В случае формирования нужных для этого предпосылок – условия в Тбилиси хорошо известны – не исключаем принятия решений на этот счет", - отметил дипломат. Также, напомнил он, прогноз экономического роста Грузии в этом году был повышен до двузначной цифры "в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией". Как заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили, официально страна еще не получала никаких обращений по этому поводу от российской стороны. Он подчеркнул, что "разные международные авиационные организации ввели определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний, поэтому этот вопрос сегодня так легко не решится". Однако если решение о возобновлении авиасообщения все же будет принято, то серьезных проблем с осуществлением полетов не будет – ранее, как сообщало российское издание "Коммерсантъ", РФ удалось вывести из бермудского реестра 201 самолет (в том числе 150 Boeing и Airbus). Ранее воздушные средства имели двойную регистрацию в России и на Бермудских островах, в связи с чем не соответствовали международным правилам летной годности и не могли летать в другие страны (за некоторыми исключениями) – их посадку не принимали зарубежные аэропорты. Сейчас (с учетом российских самолетов Sukhoi Superjet) РФ имеет порядка 300 самолетов, способных летать за рубеж. Отмечается, в 2019-2021 годах за рубеж в среднем регулярно летало 300-500 самолетов российских авиакомпаний. По словам политолога Арчила Сихарулидзе, предпосылки для восстановления авиасообщения между странами существуют давно и инициатива в решении этого вопроса находится на стороне России. Что касается Грузии, то здесь от нее мало зависит, считает эксперт, потому что решение об отмене полетов было принято Россией в одностороннем порядке. "Учитывая то, что это в интересах России – иметь в лице Грузии нормального партнера – авиасообщение должно быть, наконец, восстановлено", - сказал эксперт в интервью Sputnik Грузия. Политолог отмечает, что на фоне происходящих на Украине событий именно Грузия оказалась самым прагматичным государством. "Грузия – это та страна, которая не ввела санкции против России и ведет себя максимально адекватно. В ответ на прагматичную линию и адекватную политику Россия может согласиться сделать ответные позитивные шаги в виде возобновления авиасообщения", - считает Сихарулидзе. По его словам, если Россия сегодня играет роль альтернативы западному миру, то она должна быть готова открывать свои границы и быть привлекательной для иностранных граждан. По мнению эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, принятию решения о восстановлении авиасообщения в первую очередь препятствует несовпадение взглядов насчет территориальной целостности Грузии. В Тбилиси и в Москве на это смотрят совершенно противоположно. "Это мешает нормализации межгосударственных отношений, накладывая отпечаток почти по всем направлениям. Если рассмотреть это в качестве текущего момента, получается какой-то асимметрический вопрос", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия. По его словам, без симметричного подхода налаживание воздушного сообщения будет спотыкаться о многие подводные камни. Кому выгода? Как рассказал Сосо Арчвадзе, сегодня в Грузии на 150 тысяч больше граждан России, чем было 10 лет назад, и их число постоянно увеличивается. Эти люди, отмечает эксперт, обосновываясь в Грузии, поддерживают экономические, культурные, семейные связи с родственниками и бизнес-партнерами в России. Наиболее удобным транспортом в этих условиях для них является авиационное сообщение. Соответственно, потребность в нем возрастает. "Напомню, что в начале 90-х годов из Тбилиси в Москву летало семь рейсов ежедневно. Это показывает, насколько тесные связи были между странами", - подчеркнул Арчвадзе. По словам эксперта, обычно прогресс зиждется на взаимовыгодных отношениях – в том числе в торговле и сфере услуг – к которым относится воздушное сообщение между странами. Это упрощает налаживание бизнес-связей. По информации, которой поделился Арчвадзе, многие российские фирмы и физические лица открыли свой бизнес и представительство в Грузии. И для них, конечно, было бы удобней напрямую летать на родину, а не тратить нервы и время на пересадки. "Для бизнеса это могло бы быть большим стимулом, для двух стран – возможностью роста взаимовыгодных отношений", - заключил Арчвадзе. По последнему прогнозу МВФ, рост ВВП Грузии в 2022 году составит 10%. Напомним, в октябре Фонд прогнозировал рост на уровне 8,8%, а до начала событий на Украине — на уровне 5,9%. Аналогичный прогноз в конце октября озвучил и председатель Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.По словам Старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Грузия многое выиграет в результате отмены визового режима и восстановления авиасообщения с Россией. "Грузия выиграет и от российского туризма. Но не нужно рассчитывать только на туризм. Есть еще много других экономических аспектов, например, транспортные коридоры, к той же самой Армении или Турции, через Грузию они будут очень востребованы", - сказал эксперт Sputnik Грузия.Офицеров-Бельский пояснил, что транспортный коридор - это не только торговля, это всегда еще и производство."Там, где есть транспортный коридор, есть возможность для того, чтобы что-то новое создавать. И Грузия в этом тоже нуждается. Нуждается и в технологиях, и в притоке капитала. Это все, на самом деле, возможно, поэтому думаю, что это очень хорошая перспектива", - считает эксперт. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
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аналитика, грузия, экономика, россия, грузино-российские отношения
аналитика, грузия, экономика, россия, грузино-российские отношения
Когда полетят самолеты: что мешает возобновлению авиасообщения между Грузией и Россией
Эксклюзив
Жителей двух соседних стран – России и Грузии – уже три с половиной года волнует вопрос: когда же восстановится прямое авиасообщение. И вот на днях зажглась искра надежды на скорое решение данного вопроса
В декабре в Госдуме и МИД России начали заявлять о перспективе отмены визового режима с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения. В этом нуждаются простые люди, отмечалось в заявлениях.
Что мешает восстановлению прямого авиасообщения между странами и какую выгоду в случае его возобновления могла бы получить грузинская экономика – разбирался Sputnik Грузия
.
Неразрывные связи
Российско-грузинские политические связи давно находятся в тупике, выхода из которого пока не видно.
Тем временем, страны настолько тесно привязаны друг к другу, что на фоне отсутствия дипотношений и прямого авиасообщения активно ведут (и наращивают) взаимную торговлю.
Как результат, Россия сегодня занимает второе место в списке главных торговых партнеров Грузии.
Товарооборот между странами в январе-октябре 2022 года вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $1,9 млрд, а экспорт из Грузии в Россию увеличился более чем на 10%.
Отсутствие возможности добираться из Грузии в Россию и обратно на самолетах посредством прямых авиарейсов создает гражданам двух стран большие неудобства.
Тем более, что и в туристической статистике граждане России занимают лидирующие позиции.
В январе-ноябре 2022 года Грузию посетили 997,7 тыс граждан России, что на 412,9% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, и на 29% меньше, чем в допандемийном 2019-м.
Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили $2,8 млрд, говорится в материалах Национального банка Грузии. Наибольшую сумму в январе-октябре потратили визитеры из России – $677,9 млн.
Как обстоит дело сегодня
В 2019 году в ответ на волну протестов с антироссийскими лозунгами после приезда в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова указом президента России Владимира Путина прямое авиасообщение между двумя странами было прервано.
Сейчас о возможности его возобновления (а также о безвизовом режиме для грузинских граждан, который прекратил свое действие еще в 2000 году) в интервью российскому ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"В случае формирования нужных для этого предпосылок – условия в Тбилиси хорошо известны – не исключаем принятия решений на этот счет", - отметил дипломат.
Также, напомнил он, прогноз экономического роста Грузии в этом году был повышен до двузначной цифры "в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией".
Как заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили, официально страна еще не получала никаких обращений по этому поводу от российской стороны.
Вы знаете, что по этой теме есть много технических вопросов, много сложностей, много вызовов, и это не тот вопрос, который можно решать в одностороннем порядке
Леван Давиташвили
вице-премьер, министр экономики Грузии
Он подчеркнул, что "разные международные авиационные организации ввели определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний, поэтому этот вопрос сегодня так легко не решится".
Однако если решение о возобновлении авиасообщения все же будет принято, то серьезных проблем с осуществлением полетов не будет – ранее, как сообщало российское издание "Коммерсантъ"
, РФ удалось вывести из бермудского реестра 201 самолет (в том числе 150 Boeing и Airbus).
Ранее воздушные средства имели двойную регистрацию в России и на Бермудских островах, в связи с чем не соответствовали международным правилам летной годности и не могли летать в другие страны (за некоторыми исключениями) – их посадку не принимали зарубежные аэропорты.
Сейчас (с учетом российских самолетов Sukhoi Superjet) РФ имеет порядка 300 самолетов, способных летать за рубеж. Отмечается, в 2019-2021 годах за рубеж в среднем регулярно летало 300-500 самолетов российских авиакомпаний.
По словам политолога Арчила Сихарулидзе, предпосылки для восстановления авиасообщения между странами существуют давно и инициатива в решении этого вопроса находится на стороне России.
Что касается Грузии, то здесь от нее мало зависит, считает эксперт, потому что решение об отмене полетов было принято Россией в одностороннем порядке.
"Учитывая то, что это в интересах России – иметь в лице Грузии нормального партнера – авиасообщение должно быть, наконец, восстановлено", - сказал эксперт в интервью Sputnik Грузия
.
Политолог отмечает, что на фоне происходящих на Украине событий именно Грузия оказалась самым прагматичным государством.
"Грузия – это та страна, которая не ввела санкции против России и ведет себя максимально адекватно. В ответ на прагматичную линию и адекватную политику Россия может согласиться сделать ответные позитивные шаги в виде возобновления авиасообщения", - считает Сихарулидзе.
По его словам, если Россия сегодня играет роль альтернативы западному миру, то она должна быть готова открывать свои границы и быть привлекательной для иностранных граждан.
По мнению эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, принятию решения о восстановлении авиасообщения в первую очередь препятствует несовпадение взглядов насчет территориальной целостности Грузии. В Тбилиси и в Москве на это смотрят совершенно противоположно.
"Это мешает нормализации межгосударственных отношений, накладывая отпечаток почти по всем направлениям. Если рассмотреть это в качестве текущего момента, получается какой-то асимметрический вопрос", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия
.
По его словам, без симметричного подхода налаживание воздушного сообщения будет спотыкаться о многие подводные камни.
Кому выгода?
Как рассказал Сосо Арчвадзе, сегодня в Грузии на 150 тысяч больше граждан России, чем было 10 лет назад, и их число постоянно увеличивается.
Эти люди, отмечает эксперт, обосновываясь в Грузии, поддерживают экономические, культурные, семейные связи с родственниками и бизнес-партнерами в России. Наиболее удобным транспортом в этих условиях для них является авиационное сообщение. Соответственно, потребность в нем возрастает.
"Напомню, что в начале 90-х годов из Тбилиси в Москву летало семь рейсов ежедневно. Это показывает, насколько тесные связи были между странами", - подчеркнул Арчвадзе.
По словам эксперта, обычно прогресс зиждется на взаимовыгодных отношениях – в том числе в торговле и сфере услуг – к которым относится воздушное сообщение между странами. Это упрощает налаживание бизнес-связей.
По информации, которой поделился Арчвадзе, многие российские фирмы и физические лица открыли свой бизнес и представительство в Грузии. И для них, конечно, было бы удобней напрямую летать на родину, а не тратить нервы и время на пересадки.
"Для бизнеса это могло бы быть большим стимулом, для двух стран – возможностью роста взаимовыгодных отношений", - заключил Арчвадзе.
По последнему прогнозу МВФ, рост ВВП Грузии в 2022 году составит 10%. Напомним, в октябре Фонд прогнозировал рост на уровне 8,8%, а до начала событий на Украине — на уровне 5,9%.
Аналогичный прогноз в конце октября озвучил и председатель Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
Среднегодовой экономический рост за первые восемь месяцев текущего года составил 10,3%. Соответственно, прогноз экономического роста в 2022 году повышен до 10%, а среднегодовой уровень экономической активности, вероятно, превысит свой потенциальный уровень
Коба Гвенетадзе
председатель Национального банка Грузии
По словам Старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Грузия многое выиграет в результате отмены визового режима и восстановления авиасообщения с Россией.
"Грузия выиграет и от российского туризма. Но не нужно рассчитывать только на туризм. Есть еще много других экономических аспектов, например, транспортные коридоры, к той же самой Армении или Турции, через Грузию они будут очень востребованы", - сказал эксперт Sputnik Грузия
.
Офицеров-Бельский пояснил, что транспортный коридор - это не только торговля, это всегда еще и производство.
"Там, где есть транспортный коридор, есть возможность для того, чтобы что-то новое создавать. И Грузия в этом тоже нуждается. Нуждается и в технологиях, и в притоке капитала. Это все, на самом деле, возможно, поэтому думаю, что это очень хорошая перспектива", - считает эксперт.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.