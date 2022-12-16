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Куда пойти на Новый год с детьми? Праздничная афиша мероприятий
Куда пойти на Новый год с детьми? Праздничная афиша мероприятий
Дети всегда особенно радуются наступлению Нового года, ведь это время чудес и исполнения желаний. Поэтому мы, взрослые, должны постараться сделать для них этот... 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T08:01+0400
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культура
общество
грузия
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Для этого Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям афишу мероприятий, которые будут проходить в Тбилиси в праздничные дни.Развлекательные мероприятияТеатрыТЮЗ им. Н. ДумбадзеГрибоедовский театр:Театр РуставелиПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новый год 2023, культура, общество, грузия, тбилиси
новый год 2023, культура, общество, грузия, тбилиси

Куда пойти на Новый год с детьми? Праздничная афиша мероприятий

08:01 16.12.2022 (обновлено: 09:12 16.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerДети на празднике. Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
Дети на празднике. Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Дети всегда особенно радуются наступлению Нового года, ведь это время чудес и исполнения желаний. Поэтому мы, взрослые, должны постараться сделать для них этот праздник еще более запоминающимся и интересным
Для этого Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям афишу мероприятий, которые будут проходить в Тбилиси в праздничные дни.

Развлекательные мероприятия

Рождественская ярмарка – Fabrika, 24-25 декабря;
Аудиовизуальное шоу по книге Тореса Моси – Аудиовизульный музей Holoseum, с 19 декабря по 19 января;
Мастер-класс по рождественскому печенью – Happy Kids Art Club, 24 декабря, 15:00;
Концерт "Басти-бубу" "Приключения Пиноккио" – Тбилисский концертный зал (Филармония), 2 января, 16:00, 19:00;
Новогодняя программа в Experimentorium – с 10 декабря;
Цирк "Новогодний карнавал" – 24, 25, 28-30 декабря, 2-4 января;
"Новогодний концерт Жозе" – кинотеатр "Амирани", 23-25 декабря.

Театры

© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2022
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

ТЮЗ им. Н. Думбадзе

"Красавица и чудовище" – 24, 28 декабря, 3, 7, 12 января;
"Рассказ олененка" – 24 декабря;
"Рождественская песня" – 25, 27, 28 декабря, 2, 3, 6, 7, 13 января;
"Три поросенка" – 25, 29, 30 декабря, 2, 5 января;
"Блоха и муравей" – 28, 30 декабря, 4 января;
"Алладин" – 29 декабря, 4, 5 января;
"Осторожно, Адамсы!" – 30 декабря;
"Мышки и сыр" - 5 января;
"Красная шапочка" – 6, 14 января;
"Севильский цирюльник" – 7 января;
"Красная туфля и оловянный солдатик" – 8, 13 января;
"Я вижу солнце" – 10 января;
"Я, бабушка, Илико и Илларион" – 11 января.

Грибоедовский театр:

© FB / Griboyedov TheatreСпектакль "Крылья для Дюймовочки"
Спектакль Крылья для Дюймовочки - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2022
Спектакль "Крылья для Дюймовочки"
© FB / Griboyedov Theatre
"Подарок судьбы" – 25-27 декабря, 8-10 января;
"Крылья для Дюймовочки" – 28 декабря;
"Приключения Карлсона" – 29 декабря, 7 января;
"Маугли" – 30 декабря, 6 января;
"Снежная королева" – 3-5 января.

Театр Руставели

"Маленький принц" – 25-30 декабря, 3-14 января.
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