Куда пойти на Новый год с детьми? Праздничная афиша мероприятий
08:01 16.12.2022 (обновлено: 09:12 16.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerДети на празднике. Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
Дети всегда особенно радуются наступлению Нового года, ведь это время чудес и исполнения желаний. Поэтому мы, взрослые, должны постараться сделать для них этот праздник еще более запоминающимся и интересным
Для этого Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям афишу мероприятий, которые будут проходить в Тбилиси в праздничные дни.
Развлекательные мероприятия
Рождественская ярмарка – Fabrika, 24-25 декабря;
Аудиовизуальное шоу по книге Тореса Моси – Аудиовизульный музей Holoseum, с 19 декабря по 19 января;
Мастер-класс по рождественскому печенью – Happy Kids Art Club, 24 декабря, 15:00;
Концерт "Басти-бубу" "Приключения Пиноккио" – Тбилисский концертный зал (Филармония), 2 января, 16:00, 19:00;
Новогодняя программа в Experimentorium – с 10 декабря;
Цирк "Новогодний карнавал" – 24, 25, 28-30 декабря, 2-4 января;
"Новогодний концерт Жозе" – кинотеатр "Амирани", 23-25 декабря.
Театры
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
ТЮЗ им. Н. Думбадзе
"Красавица и чудовище" – 24, 28 декабря, 3, 7, 12 января;
"Рассказ олененка" – 24 декабря;
"Рождественская песня" – 25, 27, 28 декабря, 2, 3, 6, 7, 13 января;
"Три поросенка" – 25, 29, 30 декабря, 2, 5 января;
"Блоха и муравей" – 28, 30 декабря, 4 января;
"Алладин" – 29 декабря, 4, 5 января;
"Осторожно, Адамсы!" – 30 декабря;
"Мышки и сыр" - 5 января;
"Красная шапочка" – 6, 14 января;
"Севильский цирюльник" – 7 января;
"Красная туфля и оловянный солдатик" – 8, 13 января;
"Я вижу солнце" – 10 января;
"Я, бабушка, Илико и Илларион" – 11 января.
Грибоедовский театр:
Спектакль "Крылья для Дюймовочки"
"Подарок судьбы" – 25-27 декабря, 8-10 января;
"Крылья для Дюймовочки" – 28 декабря;
"Приключения Карлсона" – 29 декабря, 7 января;
"Маугли" – 30 декабря, 6 января;
"Снежная королева" – 3-5 января.
Театр Руставели
"Маленький принц" – 25-30 декабря, 3-14 января.