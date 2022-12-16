https://sputnik-georgia.ru/20221216/kuda-poyti-na-novyy-god-s-detmi-prazdnichnaya-afisha-meropriyatiy-273005410.html

Куда пойти на Новый год с детьми? Праздничная афиша мероприятий

Куда пойти на Новый год с детьми? Праздничная афиша мероприятий

Дети всегда особенно радуются наступлению Нового года, ведь это время чудес и исполнения желаний. Поэтому мы, взрослые, должны постараться сделать для них этот... 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T08:01+0400

2022-12-16T08:01+0400

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новый год 2023

культура

общество

грузия

тбилиси

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Для этого Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям афишу мероприятий, которые будут проходить в Тбилиси в праздничные дни.Развлекательные мероприятияТеатрыТЮЗ им. Н. ДумбадзеГрибоедовский театр:Театр РуставелиПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новый год 2023, культура, общество, грузия, тбилиси