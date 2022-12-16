https://sputnik-georgia.ru/20221216/kvartirnye-krazhi-v-polshe--zaderzhany-grazhdane-gruzii-273110864.html
Квартирные кражи в Польше – задержаны граждане Грузии
Квартирные кражи в Польше – задержаны граждане Грузии
Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T11:26+0400
2022-12-16T11:26+0400
2022-12-16T11:55+0400
происшествия
новости
грузия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Двух граждан Грузии задержали в Польше – они обвиняются в кражах из квартир, сообщает телекомпания "Рустави 2". Мужчинам, которые обвиняются в квартирных кражах, по 27 лет и 33 года. Следствие установило, что они осуществили кражи как минимум из трех квартир и унесли с собой деньги и драгоценные вещи. Граждан Грузии уже отправили в предварительное заключение. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, польша
происшествия, новости, грузия, польша
Квартирные кражи в Польше – задержаны граждане Грузии
11:26 16.12.2022 (обновлено: 11:55 16.12.2022)
Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Двух граждан Грузии задержали в Польше – они обвиняются в кражах из квартир, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Мужчинам, которые обвиняются в квартирных кражах, по 27 лет и 33 года.
Следствие установило, что они осуществили кражи как минимум из трех квартир и унесли с собой деньги и драгоценные вещи.
Граждан Грузии уже отправили в предварительное заключение. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.