https://sputnik-georgia.ru/20221216/kvartirnye-krazhi-v-polshe--zaderzhany-grazhdane-gruzii-273110864.html

Квартирные кражи в Польше – задержаны граждане Грузии

Квартирные кражи в Польше – задержаны граждане Грузии

Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет 16.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Двух граждан Грузии задержали в Польше – они обвиняются в кражах из квартир, сообщает телекомпания "Рустави 2". Мужчинам, которые обвиняются в квартирных кражах, по 27 лет и 33 года. Следствие установило, что они осуществили кражи как минимум из трех квартир и унесли с собой деньги и драгоценные вещи. Граждан Грузии уже отправили в предварительное заключение. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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