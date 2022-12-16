https://sputnik-georgia.ru/20221216/minkult-gruzii-vykupil-kartinu-zdanevicha-i-podarit-ee-muzeyu-iskusstv-273094959.html

Минкульт Грузии выкупил картину Зданевича

Минкульт Грузии выкупил картину Зданевича

Грузинский фонд изобразительного искусства пополнится еще одним уникальным полотном 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T08:32+0400

2022-12-16T08:32+0400

2022-12-16T09:14+0400

грузия

культура

новости

тея цулукиани

кирилл зданевич

тбилиси

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24500/46/245004655_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_3f9cce989162a2870c61b8947e973b1c.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Минкульт Грузии выкупил картину "Клухорский перевал" известного грузинского и советского художника-авангардиста, старшего брата живописца Ильи Зданевича Кирилла Зданевича, и подарит ее фонду страны. Напомним, в 2021 году министерство культуры Грузии по инициативе главы ведомства Теи Цулукиани приступило к пополнению музейных фондов и возвращению экспонатов, вывезенных из Музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах за рубеж. Так, в рамках проекта "Сохранение единства важных для культуры Грузии частных коллекций/пополнение музейных фондов" на первом этапе министерство уже приобрело 677 работ 100 художников, в том числе 524 графических и 153 живописных произведений. Кирилл Зданевич (1892-1969) испытал влияние кубофутуризма, являлся основателем "оркестровой живописи", работал в театре, выступал как график и художник книги.Его отец был – поляк, преподаватель французского языка М. А. Зданевич, мать – грузинка, пианистка, ученица Чайковского, урожденная В. К. Гамкрелидзе. Кирилл окончил курсы живописи и рисования в Тифлисе, поступил в Академию Художеств в Петербурге, но курса не окончил. В 1913 году Кирилл вместе с братом открыл живопись Нико Пиросмани. В Париже занимался в мастерской А. Архипенко, заслужил похвалу Пикассо. С 1917 по 1921 год жил то в Грузии, то в Константинополе и Париже, затем снова в Тифлисе. Принимал участие в деятельности грузинских футуристов, оформлял спектакли в театре им. Ш. Руставели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, тея цулукиани, кирилл зданевич, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии