https://sputnik-georgia.ru/20221216/minobrazovaniya-gruzii-namereno-reshit-vopros-s-zhilem-studentov-v-kratchayshie-sroki-273134509.html

Минобразования Грузии намерено решить вопрос с жильем студентов в кратчайшие сроки

Минобразования Грузии намерено решить вопрос с жильем студентов в кратчайшие сроки

Злободневный вопрос подорожавшей аренды жилья в этом году вызвал серию акций протеста 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T19:05+0400

2022-12-16T19:05+0400

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сухумский государственный университет

михаил чхенкели

джаба самушия

общество

новости

грузия

тбилиси

протесты студентов тгу

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Скорейшее решение вопроса общежитий для студентов министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели обсудил с ректорами нескольких вузов, сообщается на сайте ведомства. Министерство образования и науки Грузии активно работает с университетами по вопросу студенческого общежития. Ранее студенты жаловались, что из-за подорожания жилья в стране они не справляются с арендной платой. В ходе встречи министр обсудил все возможности, которые помогут ускорить решение проблемы, и отметил важность максимального вовлечения в этот процесс студентов. Со своей стороны, ректоры государственных вузов представили министру конкретные инициативы в плане решения вопросов, связанных со студенческим общежитием. Чхенкели сообщил, что министерство окажет им поддержку в реализации проектов. Протесты в ТГУ В мае этого года часть студентов ТГУ (большей частью учащиеся из регионов) начала акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку аренда жилья в Тбилиси сильно подорожала. Однако Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний. Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Тогда студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты. Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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сухумский государственный университет, михаил чхенкели, джаба самушия, общество, новости, грузия, тбилиси, протесты студентов тгу