https://sputnik-georgia.ru/20221216/minobrazovaniya-gruzii-namereno-reshit-vopros-s-zhilem-studentov-v-kratchayshie-sroki-273134509.html
Минобразования Грузии намерено решить вопрос с жильем студентов в кратчайшие сроки
Минобразования Грузии намерено решить вопрос с жильем студентов в кратчайшие сроки
Злободневный вопрос подорожавшей аренды жилья в этом году вызвал серию акций протеста 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T19:05+0400
2022-12-16T19:05+0400
2022-12-16T19:21+0400
сухумский государственный университет
михаил чхенкели
джаба самушия
общество
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тбилиси
протесты студентов тгу
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Скорейшее решение вопроса общежитий для студентов министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели обсудил с ректорами нескольких вузов, сообщается на сайте ведомства. Министерство образования и науки Грузии активно работает с университетами по вопросу студенческого общежития. Ранее студенты жаловались, что из-за подорожания жилья в стране они не справляются с арендной платой. В ходе встречи министр обсудил все возможности, которые помогут ускорить решение проблемы, и отметил важность максимального вовлечения в этот процесс студентов. Со своей стороны, ректоры государственных вузов представили министру конкретные инициативы в плане решения вопросов, связанных со студенческим общежитием. Чхенкели сообщил, что министерство окажет им поддержку в реализации проектов. Протесты в ТГУ В мае этого года часть студентов ТГУ (большей частью учащиеся из регионов) начала акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку аренда жилья в Тбилиси сильно подорожала. Однако Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний. Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Тогда студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты. Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сухумский государственный университет, михаил чхенкели, джаба самушия, общество, новости, грузия, тбилиси, протесты студентов тгу
сухумский государственный университет, михаил чхенкели, джаба самушия, общество, новости, грузия, тбилиси, протесты студентов тгу
Минобразования Грузии намерено решить вопрос с жильем студентов в кратчайшие сроки
19:05 16.12.2022 (обновлено: 19:21 16.12.2022)
Злободневный вопрос подорожавшей аренды жилья в этом году вызвал серию акций протеста
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik.
Скорейшее решение вопроса общежитий для студентов министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели обсудил с ректорами нескольких вузов, сообщается на сайте
ведомства.
Министерство образования и науки Грузии активно работает с университетами по вопросу студенческого общежития. Ранее студенты жаловались, что из-за подорожания жилья в стране они не справляются с арендной платой.
По вопросу студжилья Чхенкели провел рабочую встречу с и.о. ректора Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили Джабой Самушия, ректором Грузинского технического университета Давидом Гургенидзе, канцлером Государственного университета им. Ильи Нино Доборджгинидзе, ректором Тбилисского государственного медицинского университета Зурабом Орджоникидзе и представителем руководства Сухумского государственного университета.
В ходе встречи министр обсудил все возможности, которые помогут ускорить решение проблемы, и отметил важность максимального вовлечения в этот процесс студентов.
Со своей стороны, ректоры государственных вузов представили министру конкретные инициативы в плане решения вопросов, связанных со студенческим общежитием. Чхенкели сообщил, что министерство окажет им поддержку в реализации проектов.
Протесты в ТГУ
В мае этого года часть студентов ТГУ (большей частью учащиеся из регионов) начала акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку аренда жилья в Тбилиси сильно подорожала.
Однако Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.
Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Тогда студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты.
Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.