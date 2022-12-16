https://sputnik-georgia.ru/20221216/minyust-gruzii-sobiraetsya-sozdat-telestudiyu-273128381.html

Минюст Грузии собирается создать телестудию

Минюст Грузии собирается создать телестудию

Цель проекта - информировать население о различных правовых вопросах 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T17:11+0400

2022-12-16T17:11+0400

2022-12-16T17:11+0400

грузия

новости

общество

рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. У министерства юстиции Грузии появится своя телестудия, которая начнет функционировать в 2024 году, заявил глава ведомства Рати Брегадзе, выступая в парламенте. В пятницу Брегадзе выступает в законодательном органе страны в рамках министерского часа и знакомит парламентариев с итогами проделанной за год работы. По его словам, студия создается для того, чтобы полноценно информировать население о правовых вопросах, и там не будут обсуждаться политические вопросы. В данный момент в парламенте объявлен перерыв, после чего министр ответит на вопросы депутатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, рати брегадзе