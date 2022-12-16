https://sputnik-georgia.ru/20221216/natsbank-gruziya-zarabotala-na-turistakh-bolee-3-milliardov-dollarov-273128496.html
Нацбанк: Грузия заработала на туристах более 3 миллиардов долларов
Нацбанк: Грузия заработала на туристах более 3 миллиардов долларов
Доходы за 11 месяцев 2022 года на 3,5% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T17:33+0400
2022-12-16T17:33+0400
2022-12-16T17:33+0400
грузия
туризм
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250817345_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_877719ad6b3bba88e41ed6a1600ad008.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за 11 месяцев 2022 года составили 3,2 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 182,3%. Кроме того, доходы за 11 месяцев 2022 года на 3,5% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников. В ноябре 2022 года доход от туризма составил 305 миллиона долларов, что на 174,8% выше показателя за прошлый год и на 51,2% больше, чем в ноябре 2019 года. Кто тратит деньги Наибольшую сумму за 11 месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 787 миллионов долларов. При этом в ноябре больше всего потратили граждане России ( 109,1 миллиона долларов), граждане Турции (45,6 миллиона долларов) и граждане Украины (26,5 миллиона долларов). Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябрь 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,9 миллиона. Грузия за 11 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 56%. Из общего числа визитов, 3,4 миллиона были туристическими, что на 133,7 % больше, чем в январе-ноябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 70,2%. Наибольшее число визитов в Грузию в январе- ноябре 2022 года осуществили граждане России. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250817345_186:125:1152:850_1920x0_80_0_0_8ea02d21df90b92cacd04a84c42a147f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
Нацбанк: Грузия заработала на туристах более 3 миллиардов долларов
Доходы за 11 месяцев 2022 года на 3,5% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за 11 месяцев 2022 года составили 3,2 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 182,3%. Кроме того, доходы за 11 месяцев 2022 года на 3,5% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В ноябре 2022 года доход от туризма составил 305 миллиона долларов, что на 174,8% выше показателя за прошлый год и на 51,2% больше, чем в ноябре 2019 года.
Кто тратит деньги
Наибольшую сумму за 11 месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 787 миллионов долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии за 11 месяцев
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
787,0
997 744
Турция
314,6
726 437
Евросоюз
314,1
260 328
Украина
249,6
156 485
Беларусь
243,8
124 599
При этом в ноябре больше всего потратили граждане России ( 109,1 миллиона долларов), граждане Турции (45,6 миллиона долларов) и граждане Украины (26,5 миллиона долларов).
Визиты в Грузию
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябрь 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,9 миллиона.
Грузия за 11 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 56%.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в январе-ноябре 2022 года
Страна
Число визитов, тысяч
Рост, %
Россия
997,7
412,9
Турция
7264
147,2
Армения
666,4
356,3
Израиль
194,6
113,0
Украина
156,5
13,5
Из общего числа визитов, 3,4 миллиона были туристическими, что на 133,7 % больше, чем в январе-ноябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 70,2%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе- ноябре 2022 года осуществили граждане России.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.