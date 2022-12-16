https://sputnik-georgia.ru/20221216/natsbank-gruziya-zarabotala-na-turistakh-bolee-3-milliardov-dollarov-273128496.html

Нацбанк: Грузия заработала на туристах более 3 миллиардов долларов

Нацбанк: Грузия заработала на туристах более 3 миллиардов долларов

Доходы за 11 месяцев 2022 года на 3,5% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T17:33+0400

2022-12-16T17:33+0400

2022-12-16T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за 11 месяцев 2022 года составили 3,2 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 182,3%. Кроме того, доходы за 11 месяцев 2022 года на 3,5% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников. В ноябре 2022 года доход от туризма составил 305 миллиона долларов, что на 174,8% выше показателя за прошлый год и на 51,2% больше, чем в ноябре 2019 года. Кто тратит деньги Наибольшую сумму за 11 месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 787 миллионов долларов. При этом в ноябре больше всего потратили граждане России ( 109,1 миллиона долларов), граждане Турции (45,6 миллиона долларов) и граждане Украины (26,5 миллиона долларов). Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябрь 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,9 миллиона. Грузия за 11 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 56%. Из общего числа визитов, 3,4 миллиона были туристическими, что на 133,7 % больше, чем в январе-ноябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 70,2%. Наибольшее число визитов в Грузию в январе- ноябре 2022 года осуществили граждане России. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии