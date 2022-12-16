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Названы сроки проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Названы сроки проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Несмотря на отсутствие положительных результатов, обсуждение открытых вопросов - это позитивное явление, заявил министр Азербайджана 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T21:06+0400
2022-12-16T21:06+0400
2022-12-16T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Азербайджан и Армения договорились провести встречу глав МИД до конца декабря текущего года, сообщил в четверг азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.По словам министра, азербайджанская сторона всегда поддерживает проведение встреч в любом формате, передает Sputnik Азербайджан."Несмотря на отсутствие положительных результатов, обсуждение открытых вопросов - это позитивное явление", - добавил он.В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена встречались в Вашингтоне в начале ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, азербайджан, армения
в мире, политика, новости, азербайджан, армения
Названы сроки проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Несмотря на отсутствие положительных результатов, обсуждение открытых вопросов - это позитивное явление, заявил министр Азербайджана
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Азербайджан и Армения договорились провести встречу глав МИД до конца декабря текущего года, сообщил в четверг азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
"Не исключена встреча с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в конце декабря 2022 года. Договоренность об этом достигнута", - заявил Байрамов на встрече с представителями дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане.
По словам министра, азербайджанская сторона всегда поддерживает проведение встреч в любом формате, передает Sputnik Азербайджан
.
"Несмотря на отсутствие положительных результатов, обсуждение открытых вопросов - это позитивное явление", - добавил он.
В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена встречались в Вашингтоне в начале ноября.