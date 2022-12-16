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Названы сроки проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Названы сроки проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Несмотря на отсутствие положительных результатов, обсуждение открытых вопросов - это позитивное явление, заявил министр Азербайджана 16.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Азербайджан и Армения договорились провести встречу глав МИД до конца декабря текущего года, сообщил в четверг азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.По словам министра, азербайджанская сторона всегда поддерживает проведение встреч в любом формате, передает Sputnik Азербайджан."Несмотря на отсутствие положительных результатов, обсуждение открытых вопросов - это позитивное явление", - добавил он.В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена встречались в Вашингтоне в начале ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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