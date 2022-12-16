https://sputnik-georgia.ru/20221216/novogodniy-knizhnyy-festival-otkryvaetsya-v-tbilisi-273101602.html

Новогодний книжный фестиваль открывается в Тбилиси

Новогодний книжный фестиваль открывается в Тбилиси

На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль открывается 16 декабря в тбилисском выставочном центре "Экспо-Джорджия".Мероприятие пройдет в четвертом и пятом павильонах выставочного центра. Организаторами фестиваля являются Объединение мультифункциональных библиотек мэрии Тбилиси и Ассоциация издателей и распространителей книг.На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых. В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издатели и организации. Гостям фестиваля предложат скидки, особенно на детскую литературу.Фестиваль продлится до воскресенья, 18 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, тбилиси, expo georgia, юнеско, книги