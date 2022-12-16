https://sputnik-georgia.ru/20221216/novogodniy-knizhnyy-festival-otkryvaetsya-v-tbilisi-273101602.html
Новогодний книжный фестиваль открывается в Тбилиси
Новогодний книжный фестиваль открывается в Тбилиси
На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T07:32+0400
2022-12-16T07:32+0400
2022-12-16T07:32+0400
грузия
новости
культура
тбилиси
expo georgia
юнеско
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23608/08/236080852_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_499ac8b67ce93e68890f3f373f1431f2.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль открывается 16 декабря в тбилисском выставочном центре "Экспо-Джорджия".Мероприятие пройдет в четвертом и пятом павильонах выставочного центра. Организаторами фестиваля являются Объединение мультифункциональных библиотек мэрии Тбилиси и Ассоциация издателей и распространителей книг.На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых. В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издатели и организации. Гостям фестиваля предложат скидки, особенно на детскую литературу.Фестиваль продлится до воскресенья, 18 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23608/08/236080852_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_e8c165de3c45d0962b28212ab3173844.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, тбилиси, expo georgia, юнеско, книги
грузия, новости, культура, тбилиси, expo georgia, юнеско, книги
Новогодний книжный фестиваль открывается в Тбилиси
На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль открывается 16 декабря в тбилисском выставочном центре "Экспо-Джорджия".
Мероприятие пройдет в четвертом и пятом павильонах выставочного центра. Организаторами фестиваля являются Объединение мультифункциональных библиотек мэрии Тбилиси и Ассоциация издателей и распространителей книг.
Фестиваль объединяет два мероприятия – это новогодний фестиваль книги, основателем которого является Ассоциация издателей и распространителей книг, а также детский книжный фестиваль, основанный в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги".
На фестивале будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых. В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издатели и организации. Гостям фестиваля предложат скидки, особенно на детскую литературу.
Фестиваль продлится до воскресенья, 18 декабря.