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Один из лидеров "Нацдвижения" назвал условия выхода из парламента Грузии

Один из лидеров "Нацдвижения" назвал условия выхода из парламента Грузии

Практически все партии заявили, что не видят смысла в уходе из парламента, заявив, что радикализация не является их методом борьбы 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T19:27+0400

2022-12-16T19:27+0400

2022-12-16T19:27+0400

грузия

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политика

леван хабеишвили

единое нацдвижение

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" покинет парламент только в случае, если в нем не останутся другие оппозиционные партии, заявил один из лидеров партии Леван Хабеишвили. Первым о выходе из парламента партии заявил председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. Он призвал все партии присоединиться к "Нацдвижению", заявив, что настало время принимать решение. В октябре 2021 года он был лишен мандата депутата. По его словам, партия будет работать над тем, чтобы парламент стал однопартийным как можно скорее, и готова начать консультации с другими партиями. Между тем ранее практически все партии заявили, что не видят смысла в уходе из парламента, заявив, что радикализация не является их методом борьбы. А вот в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подчеркнули, что их устраивает уход "Нацдвижения" из парламента, так как тогда в парламенте снизится уровень радикализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, единое нацдвижение, парламент грузии