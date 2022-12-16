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Один из лидеров "Нацдвижения" назвал условия выхода из парламента Грузии
Один из лидеров "Нацдвижения" назвал условия выхода из парламента Грузии
Практически все партии заявили, что не видят смысла в уходе из парламента, заявив, что радикализация не является их методом борьбы 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T19:27+0400
2022-12-16T19:27+0400
2022-12-16T19:27+0400
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новости
политика
леван хабеишвили
единое нацдвижение
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" покинет парламент только в случае, если в нем не останутся другие оппозиционные партии, заявил один из лидеров партии Леван Хабеишвили. Первым о выходе из парламента партии заявил председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. Он призвал все партии присоединиться к "Нацдвижению", заявив, что настало время принимать решение. В октябре 2021 года он был лишен мандата депутата. По его словам, партия будет работать над тем, чтобы парламент стал однопартийным как можно скорее, и готова начать консультации с другими партиями. Между тем ранее практически все партии заявили, что не видят смысла в уходе из парламента, заявив, что радикализация не является их методом борьбы. А вот в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подчеркнули, что их устраивает уход "Нацдвижения" из парламента, так как тогда в парламенте снизится уровень радикализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, единое нацдвижение, парламент грузии
грузия, новости, политика, леван хабеишвили, единое нацдвижение, парламент грузии
Один из лидеров "Нацдвижения" назвал условия выхода из парламента Грузии
Практически все партии заявили, что не видят смысла в уходе из парламента, заявив, что радикализация не является их методом борьбы
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" покинет парламент только в случае, если в нем не останутся другие оппозиционные партии, заявил один из лидеров партии Леван Хабеишвили.
Первым о выходе из парламента партии заявил председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. Он призвал все партии присоединиться к "Нацдвижению", заявив, что настало время принимать решение. В октябре 2021 года он был лишен мандата депутата.
"По поводу выхода из парламента могу с уверенностью сказать, что "Национальное движение" к этому готово, однако важно, чтобы общественность знала, что если парламент не останется однопартийным, то это будет разовый протест, если он останется однопартийным, то только тогда это будет иметь значение", - сказал Хабеишвили.
По его словам, партия будет работать над тем, чтобы парламент стал однопартийным как можно скорее, и готова начать консультации с другими партиями.
Между тем ранее практически все партии заявили, что не видят смысла в уходе из парламента, заявив, что радикализация не является их методом борьбы.
А вот в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подчеркнули, что их устраивает уход "Нацдвижения" из парламента, так как тогда в парламенте снизится уровень радикализации.