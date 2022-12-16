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Приметы на день памяти великомученицы Варвары 2022: что нельзя делать

Приметы на день памяти великомученицы Варвары 2022: что нельзя делать

День памяти великомученицы Варвары православная церковь ежегодно отмечает 17 декабря 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T15:49+0400

2022-12-16T15:49+0400

2022-12-16T15:49+0400

справки

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Праздник в народном календаре называется "Варварин день", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в день памяти великомученицы Варвары и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В день памяти великомученицы Варвары нельзя делать ремонт – белить стены и месить глину. По приметам в Варварин день нельзя делать в доме уборку и стирать, однако готовить и мыть посуду можно. Нельзя в день памяти великомученицы Варвары сквернословить, ругаться и вступать в конфликты, особенно с родными людьми. В день святой Варвары продолжается Рождественский пост, следовательно, нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно кушать рыбу. Нельзя в день памяти великомученицы венчаться, так как обряд венчания во время поста не проводится. По приметам нельзя в день святой Варвары напиваться и предаваться чревоугодию, чтобы избежать неприятностей. Народные приметы Много примет с днем памяти великомученицы Варвары связано и на погоду. Например, пасмурная погода на Варварин день предвещает оттепель, а ясное звездное небо – явная примета, указывающая на похолодание. По приметам, если 17 декабря ударил мороз, то морозной погода будет и в ближайшие дни, а если тепло – урожай льна ожидается богатый. Закат окрашенный в красный цвет – примета, указывающая, что погода в ближайшие дни будет ясной. По народным приметам холода продержатся длительное время, если в день памяти великомученицы дым из трубы поднимается вверх. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки