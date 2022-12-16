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Приметы на день памяти великомученицы Варвары 2022: что нельзя делать
Приметы на день памяти великомученицы Варвары 2022: что нельзя делать
День памяти великомученицы Варвары православная церковь ежегодно отмечает 17 декабря 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T15:49+0400
2022-12-16T15:49+0400
2022-12-16T15:49+0400
справки
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Праздник в народном календаре называется "Варварин день", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в день памяти великомученицы Варвары и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В день памяти великомученицы Варвары нельзя делать ремонт – белить стены и месить глину. По приметам в Варварин день нельзя делать в доме уборку и стирать, однако готовить и мыть посуду можно. Нельзя в день памяти великомученицы Варвары сквернословить, ругаться и вступать в конфликты, особенно с родными людьми. В день святой Варвары продолжается Рождественский пост, следовательно, нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно кушать рыбу. Нельзя в день памяти великомученицы венчаться, так как обряд венчания во время поста не проводится. По приметам нельзя в день святой Варвары напиваться и предаваться чревоугодию, чтобы избежать неприятностей. Народные приметы Много примет с днем памяти великомученицы Варвары связано и на погоду. Например, пасмурная погода на Варварин день предвещает оттепель, а ясное звездное небо – явная примета, указывающая на похолодание. По приметам, если 17 декабря ударил мороз, то морозной погода будет и в ближайшие дни, а если тепло – урожай льна ожидается богатый. Закат окрашенный в красный цвет – примета, указывающая, что погода в ближайшие дни будет ясной. По народным приметам холода продержатся длительное время, если в день памяти великомученицы дым из трубы поднимается вверх. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Приметы на день памяти великомученицы Варвары 2022: что нельзя делать
День памяти великомученицы Варвары православная церковь ежегодно отмечает 17 декабря
Праздник в народном календаре называется "Варварин день", с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в день памяти великомученицы Варвары и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия
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Что нельзя делать
В день памяти великомученицы Варвары нельзя делать ремонт – белить стены и месить глину. По приметам в Варварин день нельзя делать в доме уборку и стирать, однако готовить и мыть посуду можно.
Нельзя в день памяти великомученицы Варвары сквернословить, ругаться и вступать в конфликты, особенно с родными людьми.
В день святой Варвары продолжается Рождественский пост, следовательно, нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно кушать рыбу.
Нельзя в день памяти великомученицы венчаться, так как обряд венчания во время поста не проводится.
По приметам нельзя в день святой Варвары напиваться и предаваться чревоугодию, чтобы избежать неприятностей.
Народные приметы
Много примет с днем памяти великомученицы Варвары связано и на погоду. Например, пасмурная погода на Варварин день предвещает оттепель, а ясное звездное небо – явная примета, указывающая на похолодание.
По приметам, если 17 декабря ударил мороз, то морозной погода будет и в ближайшие дни, а если тепло – урожай льна ожидается богатый.
Закат окрашенный в красный цвет – примета, указывающая, что погода в ближайшие дни будет ясной.
По народным приметам холода продержатся длительное время, если в день памяти великомученицы дым из трубы поднимается вверх.
Материал подготовлен на основе открытых источников