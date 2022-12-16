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https://sputnik-georgia.ru/20221216/primety-na-den-pamyati-velikomuchenitsy-varvary-2022-chto-nelzya-delat-273092962.html
Приметы на день памяти великомученицы Варвары 2022: что нельзя делать
Приметы на день памяти великомученицы Варвары 2022: что нельзя делать
День памяти великомученицы Варвары православная церковь ежегодно отмечает 17 декабря 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T15:49+0400
2022-12-16T15:49+0400
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Праздник в народном календаре называется "Варварин день", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в день памяти великомученицы Варвары и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В день памяти великомученицы Варвары нельзя делать ремонт – белить стены и месить глину. По приметам в Варварин день нельзя делать в доме уборку и стирать, однако готовить и мыть посуду можно. Нельзя в день памяти великомученицы Варвары сквернословить, ругаться и вступать в конфликты, особенно с родными людьми. В день святой Варвары продолжается Рождественский пост, следовательно, нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно кушать рыбу. Нельзя в день памяти великомученицы венчаться, так как обряд венчания во время поста не проводится. По приметам нельзя в день святой Варвары напиваться и предаваться чревоугодию, чтобы избежать неприятностей. Народные приметы Много примет с днем памяти великомученицы Варвары связано и на погоду. Например, пасмурная погода на Варварин день предвещает оттепель, а ясное звездное небо – явная примета, указывающая на похолодание. По приметам, если 17 декабря ударил мороз, то морозной погода будет и в ближайшие дни, а если тепло – урожай льна ожидается богатый. Закат окрашенный в красный цвет – примета, указывающая, что погода в ближайшие дни будет ясной. По народным приметам холода продержатся длительное время, если в день памяти великомученицы дым из трубы поднимается вверх. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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справки
справки

Приметы на день памяти великомученицы Варвары 2022: что нельзя делать

15:49 16.12.2022
© photo: Sputnik / StringerКафедральный собор Святой Троицы - Самеба
Кафедральный собор Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
День памяти великомученицы Варвары православная церковь ежегодно отмечает 17 декабря
Праздник в народном календаре называется "Варварин день", с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в день памяти великомученицы Варвары и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

В день памяти великомученицы Варвары нельзя делать ремонт – белить стены и месить глину. По приметам в Варварин день нельзя делать в доме уборку и стирать, однако готовить и мыть посуду можно.
Нельзя в день памяти великомученицы Варвары сквернословить, ругаться и вступать в конфликты, особенно с родными людьми.
© photo: Sputnik / StringerВерующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
© photo: Sputnik / Stringer
В день святой Варвары продолжается Рождественский пост, следовательно, нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно кушать рыбу.
Нельзя в день памяти великомученицы венчаться, так как обряд венчания во время поста не проводится.
По приметам нельзя в день святой Варвары напиваться и предаваться чревоугодию, чтобы избежать неприятностей.

Народные приметы

Много примет с днем памяти великомученицы Варвары связано и на погоду. Например, пасмурная погода на Варварин день предвещает оттепель, а ясное звездное небо – явная примета, указывающая на похолодание.
По приметам, если 17 декабря ударил мороз, то морозной погода будет и в ближайшие дни, а если тепло – урожай льна ожидается богатый.
© photo: Sputnik / StringerВербное воскресенье и предпасхальная неделя -- Икона Святого Николая Чудотворца
Вербное воскресенье и предпасхальная неделя -- Икона Святого Николая Чудотворца - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
Вербное воскресенье и предпасхальная неделя -- Икона Святого Николая Чудотворца
© photo: Sputnik / Stringer
Закат окрашенный в красный цвет – примета, указывающая, что погода в ближайшие дни будет ясной.
По народным приметам холода продержатся длительное время, если в день памяти великомученицы дым из трубы поднимается вверх.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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