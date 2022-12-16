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Ситуация в Косово: Сербия направила в НАТО запрос на ввод войск

Ситуация в Косово: Сербия направила в НАТО запрос на ввод войск

В Косово и Метохии сохраняется напряженная ситуация. Косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края, протестуя против действий Приштины 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik. Власти Сербии передали командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает Радио и телевидение Сербии.Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR в Косово на введение в край сил ограниченного контингента до одной тысячи сербских полицейских и военных, согласно резолюции Совбеза ООН 1244.Напомним, в Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. 10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края. С 12 декабря на неопределенное время прекратили работу начальные, средние и средне-специальные сербские школы на севере Косово и Метохии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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