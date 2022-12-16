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Ситуация в Косово: Сербия направила в НАТО запрос на ввод войск
Ситуация в Косово: Сербия направила в НАТО запрос на ввод войск
В Косово и Метохии сохраняется напряженная ситуация. Косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края, протестуя против действий Приштины 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T17:54+0400
2022-12-16T17:54+0400
2022-12-16T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik. Власти Сербии передали командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает Радио и телевидение Сербии.Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR в Косово на введение в край сил ограниченного контингента до одной тысячи сербских полицейских и военных, согласно резолюции Совбеза ООН 1244.Напомним, в Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. 10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края. С 12 декабря на неопределенное время прекратили работу начальные, средние и средне-специальные сербские школы на севере Косово и Метохии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, новости, сербия, косово, нато, оон, александр вучич
в мире, политика, новости, сербия, косово, нато, оон, александр вучич
Ситуация в Косово: Сербия направила в НАТО запрос на ввод войск
В Косово и Метохии сохраняется напряженная ситуация. Косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края, протестуя против действий Приштины
ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik.
Власти Сербии передали командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает
Радио и телевидение Сербии.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR в Косово на введение в край сил ограниченного контингента до одной тысячи сербских полицейских и военных, согласно резолюции Совбеза ООН 1244.
"На пункте административного перехода Мердаре KFOR передан запрос правительства Сербии на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косово и Метохии", - говорится в сообщении.
Напомним, в Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. 10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края. С 12 декабря на неопределенное время прекратили работу начальные, средние и средне-специальные сербские школы на севере Косово и Метохии.