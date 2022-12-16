https://sputnik-georgia.ru/20221216/skolko-obkhoditsya-gosudarstvu-soderzhanie-saakashvili-273110651.html

Сколько обходится государству содержание Саакашвили?

Сколько обходится государству содержание Саакашвили?

У заключенного экс-президента есть комфортная палата и аппаратура в медучреждении – все на месте, заявил председатель правящей партии 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T11:05+0400

2022-12-16T11:05+0400

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михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. На содержание осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за 400 дней государство потратило более 200 тысяч лари (около 77 тысяч долларов), заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. С 12 мая экс-президент находится в клинике "Вивамеди". В среду, после того, как Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в дистанционном подключении к судебному заседанию, на котором должен был рассматриваться вопрос об отмене или отсрочке наказания, экс-президент объявил голодовку – третью по счету после заключения под стражу 1 октября 2021 года. Спустя несколько часов Саакашвили отменил голодовку, заявив, что прислушался к европарламентариям. По его словам, депутаты Европарламента призвали прекратить голодовку, чтобы не давать повода для разговоров о том, что он занимается членовредительством. О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, мешает их работе, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, политика, грузия, новости, тбилиси